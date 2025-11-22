Vụ MG HS chờ sửa gần 5 tháng: Khách hàng đã nhận xe, đại lý hé lộ tình tiết

Ngày 20/11, báo Dân trí đưa tin về vụ việc một người dùng MG HS tại Đà Nẵng phải chờ phụ tùng sửa chữa gần 5 tháng, dù đã trả trước 62 triệu đồng. Ngày 21/11, chủ xe đã được nhận xe và đồng thời, đại lý cũng chia sẻ thêm xung quanh vấn đề này.

Theo đó, đại diện của showroom cho biết các thông tin làm việc từ phía đại lý với Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) - đơn vị phân phối ô tô MG tại nước ta - trong quá trình sửa chữa chiếc MG HS đều được gửi tới khách hàng, thông qua thư điện tử.

Những thông tin này được phía đại lý cung cấp, bao gồm nội dung trao đổi và ngày tháng làm việc cụ thể. Tiếp đến, đại lý MG Đà Nẵng lý giải việc khách hàng cần thanh toán trước khoản tiền 62 triệu đồng để đặt phụ tùng là theo quy trình xử lý của đơn vị bảo hiểm.

Hóa đơn cho thấy chi phí thực tế người dùng chiếc MG HS bị ngập nước cần trả chưa đến 5 triệu đồng (Ảnh: MG Đà Nẵng).

Cụ thể, đại diện của cơ sở này cho biết: “Tổng chi phí phụ tùng, tiền công và thuế giá trị gia tăng VAT (10%) để khắc phục chiếc MG HS này là 75 triệu đồng. Theo quy trình xử lý, khách hàng cần thanh toán trước khoản này, sau đó đơn vị bảo hiểm mới duyệt chi, và hoàn lại 70 triệu đồng, do đó khoản tiền thực tế người dùng cần bỏ ra chỉ vào khoảng 5 triệu đồng”.

Còn về nguyên nhân chiếc MG HS này phải chờ phụ tùng sửa chữa gần 5 tháng thì thực tế, chiếc xe này bị “thủy kích”, không phải ngập nước tĩnh. Theo báo giá phụ tùng được MG Đà Nẵng cung cấp, nước đã lọt vào trong khoang động cơ của chiếc xe này, dẫn tới hư hại nhiều chi tiết quan trọng như: pít-tông xéc-măng, tay biên, cụm ly hợp hộp số...

Một số phụ tùng liên quan đến động cơ của xe không có sẵn, cần phải liên hệ với SMV để đặt hàng từ nhà máy Thái Lan (nơi xuất khẩu MG HS sang Việt Nam). Do đó quá trình bảo hiểm xét duyệt, đặt hàng, nhập khẩu và thông quan mới lên gần 5 tháng, đặc biệt khi “xưởng dịch vụ của MG Đà Nẵng có phần quá tải, do tiếp nhận nhiều xe khác cũng bị ngập nước”.

Báo giá sửa chữa của chiếc MG HS bị “thủy kích” (Ảnh: MG Đà Nẵng).

Về mốc thời gian cụ thể trong xuyên suốt quá trình khắc phục chiếc xe này, đại diện của MG Đà Nẵng cũng chia sẻ với phóng viên báo Dân trí. Theo đó, ngày 7/7, showroom này tiếp nhận chiếc MG HS của khách hàng và liên hệ với đơn vị bảo hiểm qua giám định trực tiếp, tháo dỡ xe và kiểm tra mức độ hư hỏng.

Tiếp đến, ngày 17/7, đại lý MG Đà Nẵng lên báo giá gửi đơn vị bảo hiểm và gửi cho khách hàng vào ngày 18/7. Sau đó, đơn vị bảo hiểm qua giám định lại và thông báo chờ phía tổng công ty duyệt.

MG Đà Nẵng cung cấp thông tin về việc thúc giục SMV đẩy nhanh tiến độ nhập phụ tùng cho khách (Ảnh: MG Đà Nẵng).

Ngày 31/7, tổng công ty bảo hiểm duyệt giá và đại lý thông báo khách đặt cọc phụ tùng vào ngày 1/8. Ngày 6/8, đại lý lên đơn đặt hàng và sau nhiều lần thúc giục, SMV phản hồi rằng “phụ tùng đã về đến cảng Hải Phòng vào ngày 24/10 nhưng đang vướng thủ tục thông quan nên dự kiến đến ngày 7/11 mới về đến kho tại Bắc Ninh”.

Đại diện của MG Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ: “Ngày 10/11, phụ tùng về đến Đà Nẵng. Trong thời gian từ 10/11-21/11, không tính ngày cuối tuần, xe được lắp ráp hoàn thiện và kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định rồi mới bàn giao cho khách hàng”.

Đại lý MG Đà Nẵng đã có thư điện tử gửi tới khách hàng vào ngày 17/10, cập nhật về tiến độ nhập phụ tùng và có giải pháp hỗ trợ, đền bù cho người dùng về sự chậm trễ (Ảnh: Đại lý MG Đà Nẵng).

Vị này cho biết, trong buổi làm việc cùng chủ nhân chiếc MG HS vào ngày 21/11, hai bên đã trao đổi trong tinh thần thiện chí và vui vẻ. Chủ xe cũng hài lòng nhận xe sau gần 5 tháng chờ đợi, đồng thời phía SMV và MG Đà Nẵng cũng tặng thêm ưu đãi về chi phí bảo dưỡng, và 3 lần miễn phí thay dầu nhớt (bao gồm tiền công).

MG HS được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, có giá bán lẻ đề xuất dao động 699-749 triệu đồng (Ảnh minh họa, nguồn: Đại lý MG).

Có thể thấy quá trình trao đổi giữa đại lý và khách hàng chưa thực sự “trơn tru”, dẫn tới một số hiểu lầm. Theo những thông tin được cung cấp từ phía MG Đà Nẵng, cơ sở này đã hỗ trợ khách với tinh thần trách nhiệm cao, nhưng khâu nhập khẩu phụ tùng còn vướng mắc, chưa thực sự nhanh nhạy.

Đồng thời theo giới chuyên gia, chiếc MG HS bị “thủy kích” có chi phí khắc phục khá “mềm” so với một mẫu xe nhập khẩu. Những bộ phận động cơ như tay biên có giá hơn 2,3 triệu đồng/chiếc, pít-tông và xéc-măng có giá gần 1 triệu đồng/chiếc; đắt nhất là cụm ly hợp hộp số, có giá gần 42 triệu đồng.