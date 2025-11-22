Khách Tây mê làm nông dân ở Việt Nam: Sáng cấy lúa, chiều chăn trâu

Dù đến từ những thành phố lớn ở châu Âu, nơi tiện nghi đủ đầy, nhưng khi đặt chân đến miền quê yên bình của Việt Nam - Ninh Bình, những du khách quốc tế lại tìm thấy niềm vui giản dị trong những công việc nông thôn thường ngày: Lội ruộng, chăn vịt, và thậm chí là... rửa bát.

David (28 tuổi, đến từ London, Anh), một kỹ sư công nghệ cao, biết đến Việt Nam qua những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên mạng xã hội.

Đầu năm nay, anh đã quyết định đặt vé đến mảnh đất hình chữ S du lịch, trải nghiệm văn hoá địa phương.

Sau khi khám phá các tỉnh Tây Bắc, David cùng bạn đặt vé xe khách đến Ninh Bình và nghỉ ngơi tại một homestay nhỏ xinh ở khu vực Tam Cốc.

Khác với lịch trình du lịch thông thường chỉ tham quan, chụp ảnh, David đề xuất với chủ nhà: "Tôi muốn làm việc như một nông dân thực thụ".

Và thế là, hành trình "làm nông dân tập sự" của David bắt đầu. Buổi sáng tinh mơ, David dậy sớm, xắn quần lội xuống ruộng bùn, học cách cấy lúa cùng những người nông dân địa phương.

"Ở London, tôi chỉ biết đến bê tông và tàu điện ngầm. Cảm giác chân trần chạm vào bùn đất mát lạnh, ngắm nhìn những mầm lúa non đang vươn lên thật sự rất... đã", David chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khách Tây lội nước bắt cá, trải nghiệm làm nông dân ở Ninh Bình (Ảnh: Tuệ Minh).

Tiếp đó là thử thách chăn vịt. David hào hứng cầm cây sào tre, lùa đàn vịt bơi lội dưới ao. Hình ảnh chàng Tây cao lớn, lóng ngóng điều khiển đàn vịt chạy loạn xạ khiến người dân địa phương được một phen cười nghiêng ngả. Dù mệt, David vẫn cười tươi rạng rỡ.

Công việc khiến David thích thú nhất lại là những việc vặt không ai ngờ tới. Anh xung phong rửa hàng đống bát đĩa sau bữa cơm trưa đông người ở homestay.

Tiếng nói cười và cảm giác thích thú đưa du khách gần gũi và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam (Ảnh: Tuệ Minh).

Đối với David và nhiều du khách quốc tế khác, những trải nghiệm này không chỉ đơn thuần là hoạt động du lịch mua vui. Đó là một liệu trình "trị liệu" tâm hồn, giúp họ giải tỏa căng thẳng sau những ngày dài làm việc dưới áp lực cao ở các đô thị hiện đại.

"Cuộc sống ở đây chậm rãi, mọi người sống gắn kết và gần gũi thiên nhiên. Tôi không cần phải lo lắng về deadline, về kẹt xe hay những con số trên máy tính", David tâm sự khi kết thúc chuyến đi.

"Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống dễ thở và ý nghĩa đến vậy. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam để làm nông dân lần nữa", David nói.

Theo tìm hiểu, khách du lịch đến từ Anh, Mỹ, Đức... thường hào hứng trải nghiệm công việc đồng áng như: Cho vịt ăn, nhổ mạ, cấy lúa, chăn dắt và tắm cho trâu...

Trong khi đó, du khách Australia hay Israel - vốn quen thuộc với hình ảnh đồng ruộng và trâu bò nhờ sở hữu các trang trại lớn - tỏ ra thích thú hơn với hoạt động úp nơm bắt cá.

Nhiều du khách lần đầu được chạm vào trâu, chân tay lấm lem bùn khi cấy lúa... nhưng họ không tỏ ra e ngại. Tiếng nói cười và cảm giác thích thú đưa du khách gần gũi và hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Cánh đồng lúa nằm dọc hai bờ sông Ngô Đồng, chảy uốn lượn như lụa dưới chân quần thể núi đá vôi thuộc xã Ninh Hải, Ninh Bình là điểm du lịch thu hút khách (Ảnh: Hữu Nghị).

Chia sẻ với phóng viên, chị Vũ Thị Huyền - Quản lý điểm du lịch trải nghiệm Hang Trâu ở Hoa Lư, Ninh Bình - cho biết các hoạt động trải nghiệm như: Tắm cho trâu, úp nơm bắt cá, cấy lúa… diễn ra hàng ngày, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Hoạt động này nhận được phản hồi tích cực từ khách du lịch.

"Chúng tôi nhận thấy du khách nước ngoài đến Ninh Bình thường tham quan các điểm nổi tiếng như Bái Đính - Tràng An hay cố đô Hoa Lư, chưa có cơ hội trải nghiệm sâu sắc cuộc sống của người dân địa phương. Vì vậy, chúng tôi đưa vào các hoạt động này, mang đến cho họ những trải nghiệm thú vị, độc đáo mà nhiều nơi khác không có.

Khách nước ngoài yêu động vật, họ vuốt ve và thực hiện các động tác một cách nhẹ nhàng như muốn cảm ơn chú trâu đã giúp bà con nông dân canh tác", chị Huyền chia sẻ.

Hiện tại, điểm du lịch cung cấp hai loại hình tour cho du khách: Tour ghép với mức phí 75.000 đồng/người, du khách tự trải nghiệm một số hoạt động dưới sự hướng dẫn của nhân viên và tour trọn gói có hướng dẫn viên với giá khoảng 1,1 triệu đồng/người với hơn 10 trải nghiệm kèm ăn uống.

Ngồi đò lướt trên sông Ngô Đồng ngắm đồng ruộng mùa lúa chín là một trải nghiệm thú vị, hấp dẫn du khách (Ảnh: Hữu Nghị).

Anh Nguyễn Đình Hưng, chủ một cơ sở kinh doanh du lịch tại Ninh Bình, cũng cho biết khách nước ngoài rất thích trải nghiệm các hoạt động cuộc sống của người dân. Quán cà phê của anh Hưng có rất nhiều dịch vụ độc đáo phục vụ nhu cầu này của khách.

Khách mua vé ngoài cửa với giá 75.000 đồng, được trải nghiệm miễn phí tắm thác, cho vịt ăn, cho trâu ăn và có kèm một món đồ uống.

Ngoài ra, điểm đến này còn cung cấp thêm tour dịch vụ mới với chi phí 45 USD/khách (1,1 triệu đồng). Đây là gói tour kéo dài 4,5 tiếng. Với tour này, khách được học cách cưỡi trâu, cấy lúa, bắt cá bằng nơm và học nấu những món ăn Việt Nam cơ bản như làm bánh cuốn, gói nem rán, cuốn chả lá lốt...

Hình thức trải nghiệm cuộc sống này đang nở rộ thời gian gần đây, thu hút rất đông khách. Đây hứa hẹn sẽ là hình thức du lịch được nhiều khách nước ngoài lựa chọn, bên cạnh thăm các di tích lịch sử hoặc các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phát triển du lịch nông thôn trong những năm qua đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhất là tạo cảnh quan đẹp cho làng quê, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút lực lượng lao động nông nhàn tham gia vào các hoạt động du lịch.