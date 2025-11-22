Hai dự án lớn ở Ninh Bình có hàng loạt vi phạm

Kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ký ban hành đã chỉ ra nhiều vi phạm tại Dự án cải tạo, nâng cấp đê Hữu sông Đáy, đoạn từ K8+380 đến K32+400 (dự án đê hữu sông Đáy) và Dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình (dự án Bệnh viện sản nhi).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (Ảnh: Bảo San).

Nhiều vi phạm tại dự án nghìn tỷ

Dự án đê hữu sông Đáy do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2007.

Đến nay dự án cơ bản hoàn thành thi công, được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư kể từ ngày 9/5/2024 để quản lý, khai thác, sử dụng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý chủ trương dừng triển khai thực hiện, rà soát cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư để dừng thực hiện. UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt quyết toán dự án với tổng giá trị đã thực hiện, quyết toán gần 2.487 tỷ đồng.

“Dự án còn có khó khăn, vướng mắc là số vốn còn thiếu chưa bố trí cho dự án theo quyết toán được phê duyệt trên 1.210 tỷ đồng”, kết luận nêu.

Quá trình thực hiện dự án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm như việc UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương.

Sông Đáy đoạn qua tỉnh Ninh Bình, nơi có dự án dự án đê hữu sông Đáy (Ảnh: Thái Bá).

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại dự án không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn hợp pháp khác, dẫn đến hiện nay dự án vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn; nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về xử lý kinh tế, năm 2016 Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm trừ thanh toán gói thầu xây lắp gần 8,6 tỷ đồng; giảm trừ giá trị thanh toán các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, rà phá bom mìn hơn 5,6 tỷ đồng.

Đầu năm nay, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm trừ thanh toán gói thầu xây lắp trên 34 tỷ đồng; giảm trừ giá trị thanh toán các gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tổng giá trị 596 triệu đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị giảm trừ này.

Dự án Bệnh viện sản nhi còn thiếu, chưa bố trí được trên 794 tỷ đồng

Dự án Bệnh viện sản nhi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2009. Đến nay các hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đưa vào sử dụng từ tháng 2/2020.

Thanh tra Chính phủ cho biết dự án có khó khăn, vướng mắc là số vốn hiện còn thiếu, chưa bố trí được trên 794 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện dự án có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm: Việc điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng UBND tỉnh Ninh Bình không thực hiện thẩm định lại dự án đầu tư và thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở.

UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương, không lấy ý kiến HĐND, không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn, dẫn đến dự án gặp khó khăn, vướng mắc như hiện nay.

Cuối năm 2016 Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm trừ thanh toán hơn 7,4 tỷ đồng tại dự án này. Tháng 8/2020 Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm trừ thanh toán 5,9 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị giảm trừ này, theo kết luận thanh tra.