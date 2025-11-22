Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Không để người dân đói rét

Ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thăm hỏi, động viên, tặng quà đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Ka Đô, Lâm Đồng. Bà Bùi Thị Minh Hoài đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về phòng chống thiên tai tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai (Ảnh: An Chi).

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, mưa lũ nhiều ngày qua làm địa phương thiệt hại nặng về người và tải sản. Trong đó, tỉnh ghi nhận 5 người chết, 1 người mất tích; hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa; 5.000ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị thiệt hại.

Theo ông Hồ Văn Mười, trong đợt mưa lũ, đại phương xảy ra 33 điểm sạt lở quy mô lớn cùng nhiều điểm sạt lở nhỏ tại 15 xã, phường. Đặc biệt, nhiều đèo trên các tuyến giao thông quan trọng bị sạt trượt, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân. Thiên tai những ngày qua làm Lâm Đồng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, động viên, tặng quà đến người dân vùng lũ ở Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Chủ tịch UBND Lâm Đồng cho biết, đối với tình trạng sạt lở trên đèo Mimosa, đèo Prenn, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý sự cố. Theo kế hoạch, đèo Prenn sẽ thông xe trong 3 ngày tới và đèo Mimosa thông xe trong vòng 10 ngày tới.

Đối với các công trình hồ đập, Chủ tịch UBND Lâm Đồng cho biết nhiều công trình đang được vận hành xả lũ nên tiềm ẩn nguy cơ gây ngập cho vùng hạ du. Hiện nay, một số hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước, xuống cấp, tỉnh Lâm Đồng đề xuất các bộ, ngành khảo sát, đánh giá để sớm có phương án đảm bảo an toàn cho công trình và người dân.

Căn nhà của một hộ dân ở Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai của địa phương. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn và lo đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân đói rét trong mưa lũ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần có phương án về cơ chế chính sách, đặc biệt là tín dụng, vay vốn để người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý các lực lượng chức năng của Lâm Đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; dọn dẹp và đảm bảo môi trường để tránh phát sinh dịch bệnh; sớm đưa các công trình công cộng hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu người dân.