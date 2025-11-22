Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ và thăm hỏi bà con đang sơ tán tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Diên Điền là địa phương nằm sát sông Cái Nha Trang, một trong những nơi ngập sâu đợt lũ vừa qua, có nơi ngập đến 4m. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng vũ trang đã sơ tán người dân lên các khu vực cao ráo, an toàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt ở Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại Trường Tiểu học Diên Điền, nơi đang tiếp nhận hàng trăm người dân sơ tán tránh lũ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng quà, ân cần hỏi thăm từng gia đình, động viên các cháu nhỏ; đồng thời yêu cầu tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị lực lượng vũ trang đảm bảo đầy đủ lương thực, nước uống cho bà con.

Thường trực Ban Bí thư chia sẻ với nhân dân rằng Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ tối đa cho từng người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chỉ đạo lực lượng cứu hộ (Ảnh: Minh Châu).

Trong đợt mưa lũ những ngày qua, các lực lượng vũ trang đã huy động 16.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 500 phương tiện cơ động theo các kịch bản đã chuẩn bị; sơ tán 3.200 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu tại các vùng ngập trên 1m.

Tại hiện trường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng biểu dương các lực lượng vũ trang của Hải quân Vùng 4 và Quân khu 5 đã kịp thời ứng cứu, di dời người dân trong những thời điểm nguy cấp; đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau lũ.