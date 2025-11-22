Bitcoin rơi mạnh về vùng 80.000 USD, nhiều nhà đầu tư "cháy tài khoản"

Thị trường tiền số tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, có thời điểm bitcoin rơi sát ngưỡng 80.000 USD. Dù sau đó phục hồi về quanh 84.000 USD/bitcoin, tâm lý nhà đầu tư vẫn bất an vì lo ngại đà giảm chưa dừng lại. Đồng tiền số lớn nhất thế giới vừa có 6 tuần giảm liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ "mùa đông crypto" năm 2022.

So với đỉnh lịch sử 125.300 USD lập ngày 7/10, đồng tiền này đã bốc hơi gần 37%, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng trong năm nay. Vốn hóa thị trường bitcoin hiện chỉ còn hơn 1.600 tỷ USD, tương đương gần 890 tỷ USD giá trị bị thổi bay trong chưa đầy 6 tuần.

Chỉ số Fear & Greed (sợ hãi và tham lam) đã tụt xuống mức 11 điểm - vùng “cực kỳ sợ hãi” sâu nhất trong hơn một năm qua. Nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao trên các sàn phái sinh đã bị thanh lý hàng loạt, đẩy mức hoảng loạn lên cao.

Từ đầu tháng 11 đến nay, bitcoin đã lần lượt xuyên thủng các mốc tâm lý quan trọng từ 110.000 USD (ngày 3/11), 100.000 USD (14/11), 90.000 USD (20/11) và hiện xuống vùng 80.000 USD. Mỗi lần mất mốc hỗ trợ mạnh, tâm lý đám đông lại càng hoảng loạn, kéo theo làn sóng bán tháo mới.

Giá bitcoin liên tục giảm sâu (Ảnh: Binance).

Hiện giá bitcoin đã trượt xuống dưới mức giá mua bình quân của nhà đầu tư ETF (khoảng 89.600 USD), khiến đa số tổ chức đang nắm giữ ở trạng thái lỗ. Điều này tạo áp lực bán tiếp tục từ chính các quỹ lớn.

Áp lực trên thị trường tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, dữ liệu bị hoãn trước đó do chính phủ đóng cửa. Bản báo cáo cho thấy Mỹ có thêm 119.000 việc làm mới, cao gấp đôi mức dự báo 50.000 trước đó. Dữ liệu này ngay lập tức làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo tháng 10 mà gộp chung với tháng 11 vào ngày 16/12 - sau cuộc họp của Fed. Điều này khiến số liệu vừa công bố trở thành căn cứ quan trọng nhất cho quyết định sắp tới.

Tài sản số thường được các nhà đầu tư xem như một thước đo khẩu vị rủi ro. Do đó, đợt sụt giảm mạnh này cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên thận trọng hơn khi các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo từng tăng nóng đang lao dốc.