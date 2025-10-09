Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch vào lúc 4h30 ngày 8/10 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM), hưởng thọ 94 tuổi.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 8/10, lễ nhập quan Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh đã được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1932, năm 11 tuổi được Tổ Thích Thanh Khánh ở Tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021). Hòa thượng đồng thời là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Năm 2017, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM). Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế.

Tối 8/10, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mặc dù TPHCM đổ cơn mưa lớn, nhưng hàng trăm tăng ni, phật tử vẫn không quản ngại thời tiết, về với Tổ đình Vĩnh Nghiêm để tỏ lòng thành kính trước vong linh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Đại diện các tín đồ đạo Cao Đài, tín đồ Hồi giáo cũng đã đến dự lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thể hiện sự kính trọng đối với một bậc cao tăng.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, có những đóng góp to lớn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và xây dựng Giáo hội. Ngài được tăng, ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.

Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào lúc 5h ngày 12/10 (nhằm 21 tháng 8 năm Ất Tỵ), đến 6h sẽ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng về Linh Phong Thiền uyển (số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TPHCM).