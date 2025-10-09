Hòa thượng Thích Trí Tịnh và cuộc hành đạo phương Nam

Chiều 8/10, mưa xối xả trút xuống những hàng ngói cong vút của Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM). Linh đường âm vang tiếng kinh hộ niệm của hàng trăm tăng ni, phật tử. Họ tập trung về chùa trong lễ nhập kim quan của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Ông Đặng Văn Nữu (80 tuổi, huynh trưởng nhóm phật tử chùa Vĩnh Nghiêm) ăn mặc chỉnh tề, đứng chắp tay kính cẩn ở hành lang tổ đình khi thi hài vị Trưởng lão Hòa thượng được rước ngang qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì lễ nhập kim quan của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Ngọc Tân).

"Ngài từ miền Bắc vào đây, đi hoằng pháp nhiều nơi. Đến nay đã hơn 30 năm tôi được biết ngài, từ khi ngài ở ngôi chùa tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho đến khoảng 3 năm cuối đời về Tổ đình Vĩnh Nghiêm để dưỡng bệnh", vị phật tử chia sẻ.

Tiễn biệt vị Phó Pháp chủ trong chiều mưa

Trong tiếng kinh hộ niệm, một vài phật tử rơi nước mắt. Họ không quá đau buồn hay bất ngờ. Các đệ tử biết sức khỏe của vị cao tăng hơn 90 tuổi đã suy giảm. Việc đưa Hòa thượng về Tổ đình Vĩnh Nghiêm là để ngài được chăm sóc y tế tốt nhất vào những năm cuối đời.

"Nghe tin ngài viên tịch, chúng tôi rất xúc động. Các phật tử được ngài thương lắm. Hôm nay ai ở gần xa cũng về đây để tỏ lòng tri ân", ông Đặng Văn Nữu nói.

Với uy tín của mình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã tham gia xây dựng nhiều ngôi chùa, tự viện tại các danh thắng trên cả nước. Hòa thượng còn khai giảng thuyết pháp, truyền thụ tư tưởng cho nhiều thế hệ phật tử.

Phật tử TPHCM xúc động tại lễ nhập quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Ngọc Tân).

"Ngài luôn dạy chúng tôi hãy làm việc thiện, tránh việc ác và mở lòng từ bi với mọi người. Lúc nào ngài cũng cười, nụ cười làm tôi liên tưởng đến Phật Di Lặc. Đức của ngài chúng tôi không thể quên", phật tử Đặng Văn Nữu nói với phóng viên.

Ông Nữu cho biết, vị cao tăng còn được đệ tử quý trọng ở tính kham nhẫn. Ngài ăn uống đạm bạc, mỗi ngày chỉ ăn một bữa và đồ ăn thừa bữa trước thì để dành bữa sau.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, đóng góp to lớn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và xây dựng Giáo hội. Ngài được tăng, ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.

Phật tử đến Tổ đình Vĩnh Nghiêm sau khi nghe tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong 74 năm hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã giữ cương vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Sơn môn Trung Hậu; Chứng minh Đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Khai sơn Linh Phong Thiền Uyển; ngài cũng là trụ trì của nhiều ngôi chùa.

Chiều 8/10, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM).

Trong sổ tang, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời kính viếng, chia buồn sâu sắc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm trước sự ra đi của vị Trưởng lão Hòa thượng.

Nhà sư miền Bắc hành đạo phương Nam

Theo tư liệu tổng hợp từ Tạp chí nghiên cứu Phật học, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh có thế danh là Lâm Đình Đào. Ngài sinh năm 1932 tại Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) trong một gia đình có cha làm thông phán tại Tòa Đốc lý tỉnh.

Hòa thượng từng theo học tiểu học tại trường Trưng Vương, TP Nam Định (cũ). Giáo sư Vũ Khiêu từng là thầy dạy học của ngài tại ngôi trường này.

Chí nguyện xuất gia của Hòa thượng Thích Trí Tịnh nảy nở trong thời thơ ấu ở Nam Định, khi được bà ngoại dẫn đi lễ Phật, nghe kinh tại chùa Cổ Lễ, chùa Cả... Năm 1942, ngài viết thư từ biệt gia đình rồi đến chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) xin xuất gia.

Năm 1948, ngài được Sư tổ Thanh Khánh truyền trao giới sa di (xuất gia) và được ban pháp danh Trí Kính. Năm 1951, tại chùa Liên Hoa (Khâm Thiên, Hà Nội), ngài được thọ giới tỳ kheo (trở thành tu sĩ) và được ban pháp hiệu Trí Tịnh.

Các tu sĩ đọc kinh hộ niệm cho Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Ngọc Tân).

Giai đoạn 1950-1954, Hòa thượng Thích Trí Tịnh tham gia các phong trào Phật giáo cứu quốc, cứu đói người nghèo... Năm 1953, sau khi xa nhà 11 năm, Hòa thượng trở về thăm song thân, tạ ơn sinh thành dưỡng dục.

Năm 1959, trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, ngài vẫn đi lại, trông nom chùa Bảo Sái trên núi Yên Tử (Quảng Ninh). Đến năm 1969, khi hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, ngài đã cùng bộ đội trực đài radar gần chùa Bảo Sái tổ chức lễ cầu siêu tiễn đưa anh linh Người.

Năm 1984, Hòa thượng Thích Trí Tịnh vào miền Nam. Thời gian đầu, ngài lưu trú và hành đạo tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ (TP Thủ Đức cũ) và chùa An Lạc (quận 1 cũ, TPHCM).

Trên đường tu hành, Hòa thượng tìm đến núi Tao Phùng (TP Vũng Tàu cũ) và dựng một am cỏ, tu hành một mình giữa núi rừng. Thảo am năm xưa nay là ngôi chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Với hạnh nguyện cao cả vì đạo pháp, năm 2012, Hòa thượng Thích Trí Tịnh được suy cử làm thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

Năm 2017, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, ngài được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.