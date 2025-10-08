Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch

Theo thông tin từ Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch vào lúc 4h30, ngày 8/10 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ấn ký cáo phó, bày tỏ niềm kính tiếc sâu sắc trước sự viên tịch của bậc long tượng Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Phatgiao.org.vn).

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, có đóng góp to lớn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và xây dựng Giáo hội. Ngài được tăng, ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.

Ngoài cương vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn là Trưởng Sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Khai sơn Linh Phong Thiền Uyển, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự và Bích Vân Thiền tự.

Theo cáo phó, lễ viếng bắt đầu từ 18h ngày 8/10; lễ truy niệm được cử hành lúc 5h ngày 12/10.