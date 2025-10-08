Lãnh đạo TPHCM viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Chiều 8/10, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM).

Tại lễ viếng, đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong sổ tang, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời kính viếng, chia buồn sâu sắc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm trước sự ra đi của vị Trưởng lão Hòa thượng.

Cùng ngày, đoàn của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Đồng cũng tới viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Theo thông báo của ban tổ chức, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã gửi vòng hoa kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ nhập quan cho vị Phó Pháp chủ vào 16h cùng ngày. Hàng trăm tăng, ni, phật tử tại TPHCM đã đến dự lễ và tưởng niệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch vào 4h30 ngày 8/10 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch vào lúc 4h30 ngày 8/10, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, có đóng góp to lớn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp và xây dựng Giáo hội. Ngài được tăng, ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.

Ngoài cương vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn là Trưởng Sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Khai sơn Linh Phong Thiền Uyển, Viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự và Bích Vân Thiền tự.