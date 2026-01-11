Diễn biến mới vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở An Giang

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam, ngày 11/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh An Giang đã đưa Võ Ngọc Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi), cùng quê An Giang; Bạch Thanh Lên (21 tuổi, quê Cần Thơ) về trại giam.

Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục truy nã và vận động đầu thú đối với La Hoàng Hôn (21 tuổi, quê Cần Thơ).

Từ trái qua là Luân, Lên và Sơn. Trong đó, Lên bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà ở Cần Thơ. Còn Sơn và Luân ra đầu thú sau khi công an phát lệnh truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 10/1, Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc 4 đối tượng nói trên về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cơ quan điều tra, chiều 8/1, tại Phân trại tạm giam Giồng Riềng (Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang), cán bộ quản giáo tiến hành kiểm diện, ghi nhận buồng giam số 3 vẫn đủ quân số.

Đối tượng Hôn đang bị truy nã về tội Trốn khỏi nơi giam giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, đến 6h30 ngày 9/1, các đối tượng Sơn, Lên, Hôn (tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) và Luân (tội Hiếp dâm) đang bị giam tại buồng số 3, đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an tỉnh An Giang cho biết, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và giải ngay La Hoàng Hôn đến cơ quan chức năng gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Công an tỉnh An Giang đồng thời nhấn mạnh, hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng này sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.