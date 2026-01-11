3.800 học sinh TPHCM thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay

Năm học 2025-2026, kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh sáp nhập hành chính ba địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó quy mô thí sinh được mở rộng hơn so với các năm trước.

Để đảm bảo công tác tổ chức, kỳ thi được triển khai tại hai địa điểm trong cùng một ngày, gồm Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, cho hay kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay được tổ chức tại TPHCM, nơi có quy mô học sinh lớn nhất cả nước.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, phát biểu tại buổi lễ sáng 11/1 (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Vì vậy, tôi đề nghị ban chỉ đạo, ban coi thi của kỳ thi tổ chức quán triệt và làm việc nghiêm túc, công minh, công bằng để tạo điều kiện tốt nhất, giúp các em phát huy kỹ năng, làm bài thật tốt.

Kỳ thi là sân chơi học thuật, chuyên môn bổ ích. Gần 4.000 thí sinh tham gia hôm nay là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THCS và THPT”, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nói.

Gần 4.000 học sinh tiêu biểu tại các trường THCS và THPT tham dự kỳ thi (Ảnh: Nguyễn Vy).

Được khởi xướng từ năm 1995 tại TPHCM, kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay ra đời trong bối cảnh ngành giáo dục bắt đầu đẩy mạnh việc ứng dụng công cụ hiện đại vào giảng dạy và học tập.

Từ một sân chơi học thuật mang tính thử nghiệm ban đầu, kỳ thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của giáo viên và học sinh, từng bước khẳng định giá trị, uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, kỳ thi là nơi phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần định hình tư duy toán học ứng dụng, khuyến khích học sinh khai thác hiệu quả máy tính cầm tay như một công cụ hỗ trợ tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề một cách khoa học, chính xác.

Lần đầu tham dự kỳ thi, em Đặng Hoài An và em Nguyễn Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trung Trực, không giấu được sự hồi hộp khi chỉ còn vài phút là đến giờ vào làm bài thi.

Em Đặng Hoài An và em Nguyễn Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Bên cạnh việc ôn tập các kiến thức nền tảng, em đã dành thời gian giải đề thi của các năm trước để luyện kỹ năng làm bài. Trong đó, kiến thức khiến em ấn tượng nhất là đồng dư thức, số nguyên tố.

Kỳ thi này không chỉ củng cố kiến thức về toán học mà còn giúp em tư duy tốt hơn để vận dụng vào trong việc học tập, cũng như trong đời sống”, Đặng Hoài An chia sẻ.