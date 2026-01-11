Hành khách từ TPHCM chuyển dạ, sinh con ngay trên tàu đi Hà Nội

Theo thông tin từ chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Sài Gòn (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), chuyến tàu SE4 lộ trình TPHCM - Hà Nội, xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19h25 ngày 9/1.

Đến 23h05 ngày 10/1, khi qua khu đoạn Vinh - Thanh Hóa, tiếp viên phụ trách toa 10 báo có một hành khách tên L.T.T.N. bị đau bụng ra máu.

Em bé chào đời trên chuyến tàu từ TPHCM đi Hà Nội (Ảnh: VNR).

Tổ tàu lập tức đến toa thăm hỏi thì được anh N.A.H., người chồng đi cùng, báo về việc vợ đang mang thai 34 tuần tuổi, có hiện tượng chuyển dạ. Anh H. xin cho vợ xuống ga gần nhất để đi bệnh viện.

Trưởng tàu gọi điện báo cho trung tâm điều độ và xin dừng tàu tại ga Cầu Giát để đưa hành khách đi bệnh viện. Trong lúc tàu sắp vào ga Cầu Giát, chị N. đã chuyển dạ sinh con.

Tổ tàu cùng hành khách có chuyên môn y tế đã hỗ trợ sản phụ, đỡ đẻ thành công một em bé trai khoảng 2,1kg. Em bé chào đời an toàn, khoẻ mạnh.

Tiếp viên đường sắt đưa em bé và sản phụ đến bệnh viện (Ảnh: VNR).

Sau đó, tổ tàu phối hợp với ga Cầu Giát gọi xe cấp cứu và cử người đưa sản phụ cùng em bé đi bệnh viện.

Tàu dừng tại ga Cầu Giát lúc 23h34 ngày 10/1, chạy lại lúc 0h06 ngày 11/1, chậm 32 phút so với lịch trình.