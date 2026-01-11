Kiếm hơn 7 triệu đồng mỗi tối nhờ hóa "soái ca" chạy mô tô ở TPHCM

Nguyễn Ngọc Phước (SN 2000, ngụ tại TPHCM) cho biết hồi đầu tháng 12, anh vô tình xem được một đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai lái mô tô phân khối lớn chở theo cô gái dạo phố tại Trung Quốc. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Đoạn clip chàng trai lái xe mô tô phân khối lớn chở cô gái đi dạo phố ở TPHCM gây "bão" trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Tìm hiểu sâu hơn, Phước nhận ra đây là một loại hình dịch vụ trải nghiệm đang khá phổ biến ở nước ngoài, trong đó khách hàng chi ra số tiền không nhỏ để đổi lấy cảm giác mới lạ cùng một đoạn clip dạo phố “ngầu” để lưu giữ kỷ niệm.

“Tôi thấy cảnh đường phố Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng rất đẹp, không thua kém gì nước bạn. Nếu triển khai mô hình này, chúng tôi hoàn toàn có thể quảng bá nét đẹp của đất nước đến du khách quốc tế”, Phước chia sẻ.

Vốn là chủ một studio tại TPHCM, Phước có sẵn tư duy hình ảnh, đội ngũ hỗ trợ quay phim, chụp ảnh và hậu kỳ chuyên nghiệp. Bản thân anh cũng sở hữu một chiếc mô tô phân khối lớn và có thể điều khiển thành thạo. Từ những lợi thế đó, Phước nhanh chóng bắt tay thử nghiệm mô hình dịch vụ mới.

Thời gian đầu, nhóm gặp không ít khó khăn khi phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa mang lại cho khách hàng những thước phim ấn tượng.

Khách hàng sẽ được ê-kíp hướng dẫn chi tiết các động tác tạo dáng trước và sau khi lên xe, nhằm đảm bảo sự phối hợp ăn ý, tránh những tình huống tiềm ẩn rủi ro khi di chuyển trên đường.

Trong quá trình ghi hình, nhóm chủ động lựa chọn các góc quay làm nổi bật vẻ đẹp lung linh của thành phố về đêm, những tòa cao ốc hiện đại, đồng thời khéo léo đưa vào khung hình hình ảnh lá cờ Việt Nam được trình chiếu trên màn hình LED của các tòa nhà phía sau. Phần hậu kỳ clip cũng được chèn nhạc Việt để tăng yếu tố bản sắc.

Nhóm của Phước hiện có 12 thành viên. Mỗi buổi ghi hình thường huy động từ 4-5 người, phụ trách các khâu quay phim, kỹ thuật ánh sáng, trong khi Phước trực tiếp đảm nhiệm vai trò lái mô tô.

“Chúng tôi thường tập trung dưới chân cầu Ba Son sau 20h để tránh giờ cao điểm. Tôi điều khiển xe chạy thẳng, đúng làn. Xe chở nhân sự quay phim di chuyển song song nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn.

Nhóm tăng tính kịch tính, hấp dẫn cho thước phim bằng góc quay, ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng hậu kỳ, tuyệt đối không lái xe lạng lách hay mạo hiểm”, Phước nhấn mạnh.

Khách hàng của Phước đa dạng mọi độ tuổi, giới tính, quốc tịch (Ảnh cắt từ clip).

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, mỗi buổi tối nhóm chỉ nhận tối đa 4 khách hàng. Mỗi người được trải nghiệm không giới hạn số lần cho đến khi có được đoạn clip ưng ý. Trung bình, thời gian ghi hình cho một khách hàng kéo dài khoảng 30-40 phút.

Mức giá cho mỗi lượt trải nghiệm vào khoảng 1,9 triệu đồng. Nhờ đó, nhóm của Phước có thể thu về trung bình hơn 7 triệu đồng mỗi đêm, trừ những hôm áp dụng chương trình khuyến mãi hoặc tặng trải nghiệm miễn phí cho khách hàng.

“Ngoài lương tại studio, trung bình mỗi nhân sự có thể kiếm thêm từ 8 đến hơn 10 triệu đồng sau gần 1 tháng tham gia dịch vụ này. Công việc không quá phức tạp, chỉ trong một ngày là có thể hoàn thành cả khâu quay và dựng clip cho khách”, Phước cho biết.

Theo Phước, khách hàng của nhóm không chỉ là người Việt mà còn có nhiều du khách nước ngoài. Những đoạn clip “soái ca” lái mô tô phân khối lớn nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và liên hệ từ bạn bè quốc tế.

“Có khách quá thích thú nên tip ngay cho chúng tôi 100 USD. Họ nói rất yêu thích du lịch và con người Việt Nam. Tôi cảm thấy vui vì có thể góp một phần nhỏ vào việc quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới”, Phước kể.

Hiện tại, lịch làm việc của nhóm đã kín từ nay đến hết tháng 3.