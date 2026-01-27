Toàn cảnh vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông 2025

Cuộc thi "Sáng kiến An toàn Giao thông 2025" do Báo Dân trí phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức năm thứ 4 liên tiếp, nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, khuyến khích cộng đồng đóng góp ý tưởng, sáng kiến để giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông đang gây nhức nhối hiện nay.

Thành phần Ban giám khảo gồm có PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô Đại học Bách khoa Hà Nội; TS. Đinh Viết Sang, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công An; Ông Mai Ngọc Túy, Trưởng phòng kĩ thuật dịch vụ, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thùy Chi, Trưởng phòng Trách nhiệm xã hội, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Báo Dân trí.

Đại diện Báo Dân trí, Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Dân trí phát biểu tại sự kiện.

Nhà báo Xuân Toàn chia sẻ, các sáng kiến tham gia cuộc thi không chỉ thể hiện tinh thần sáng tạo mà còn bám sát thực tiễn, hướng tới ứng dụng khoa học - công nghệ, cải thiện hạ tầng, nâng cao ý thức người tham gia giao thông và hỗ trợ công tác quản lý. Đây chính là những yếu tố quan trọng góp phần giải quyết những tồn tại, thách thức trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện nay.

Diễn ra từ ngày 14/10/2025, Cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông năm 2025" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả ở mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên, giảng viên, công chức, doanh nhân, đến nhóm công tác xã hội.

Ban tổ chức đã kiểm duyệt các tác phẩm, đảm bảo tuân thủ tiêu chí cuộc thi. Đồng thời các bài thi cũng đã trải qua các vòng chấm nghiêm ngặt, công tâm từ các giám khảo để chọn ra được top 19 sáng kiến, giải pháp xuất sắc có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay.

19 đội có 20 phút dự thi, trong đó gồm 10 phút trình bày và 10 phút trả lời câu hỏi, phản biện trước Ban Giám khảo.

Do những điều kiện khách quan không cho phép tham dự trực tiếp, một số thí sinh đã lựa chọn hình thức thuyết trình bài thi trực tuyến. Dù không có mặt tại địa điểm tổ chức, các thí sinh vẫn chuẩn bị nội dung nghiêm túc, trình bày rõ ràng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư tỉ mỉ.

Sau 3 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã tiếp nhận nhiều giải pháp có tính khả thi cao và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Tính đến ngày 31/12/2025, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm dự thi đến từ các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Sự quan tâm, hưởng ứng và đồng hành tích cực của cộng đồng là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cuộc thi, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiết thực của các sáng kiến trong việc hướng tới một xã hội giao thông an toàn và văn minh hơn.

Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Báo Dân trí trực tiếp tham gia trải nghiệm ứng dụng thực tế của các đội dự thi đem tới vòng chung kết cuộc thi.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) - đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay.

Ông dẫn chứng, tiêu biểu như ý tưởng “Chìa khóa thông minh” tích hợp trên điện thoại, được đặt phía trước tay lái xe mô tô, giúp người điều khiển không phải sử dụng điện thoại khi đang lái xe, đồng thời phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm khi người lái xao nhãng trong những tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó còn có nhiều sáng kiến về giải pháp hỗ trợ lái xe an toàn, hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên phương tiện, thậm chí là các trò chơi mang tính giáo dục về an toàn giao thông. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, những ý tưởng này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn góp phần mở ra hướng tiếp cận mới cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo Kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội - chia sẻ, việc cuộc thi thu hút người tham gia đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau như quân đội, lực lượng chiến sĩ… cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của xã hội đối với vấn đề an toàn giao thông.

Theo ông, các ý tưởng dự thi năm nay rất phong phú, trải dài từ giải pháp kỹ thuật đến truyền thông, trong đó nhiều ý tưởng thể hiện tính sáng tạo cao và có khả năng triển khai, áp dụng ngay vào thực tế. Đáng chú ý, ở khía cạnh kỹ thuật, một số nhóm đã xây dựng được sản phẩm mẫu, thử nghiệm demo và có thể vận hành thử. Điều này chứng tỏ các đội thi đã đầu tư nghiêm túc, nhiều công sức cho sản phẩm của mình, với tinh thần chung là hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn khi tham gia giao thông.

Đại diện nhóm tác giả BKAuto (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, hành trình đến với vòng chung kết của nhóm không ít lần gặp khó khăn, có những thời điểm nảy sinh tranh cãi hay thiếu định hướng trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, chính trong những lúc đó, các thành viên đã cùng ngồi lại trao đổi, thống nhất hướng đi, đồng thời nhận được sự chỉ dẫn, định hướng kịp thời từ các thầy cô, giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhóm hoàn thiện và phát triển sản phẩm ngày càng tốt hơn.