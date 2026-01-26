Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith chính thức đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các em thiếu nhi di chuyển vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân vẫy tay chào các em học sinh tại lễ đón đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Lào tại Phủ chủ tịch.

Quốc thiều hai nước vang lên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện nghi thức chào cờ Lào và Việt Nam.

Cùng lúc với lễ đón tại Phủ Chủ tịch, nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam cũng được diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Lào cùng trao đổi, trò chuyện thân mật sau lễ đón.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng, bước vào cuộc hội đàm chung.