Cô gái tố bị người lạ quấy rối khi đứng chờ bạn trong con hẻm ở TPHCM

Ngày 27/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái bị một người đàn ông quấy rối khi đang đứng trong con hẻm tại TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị D.B.T. (SN 2003, ngụ quận Bình Thạnh) xác nhận bản thân là nạn nhân trong clip.

Theo chị T., khoảng 19h ngày 16/1, chị đứng trước địa chỉ 270/109 đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu (TPHCM), để chờ bạn đến đón về sau buổi học trang điểm gần đó.

Camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh cô gái bị người đàn ông quấy rối ở phường Cầu Kiệu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong lúc chờ đợi, một người đàn ông đi xe máy, có dấu hiệu che biển số, bất ngờ tiếp cận và có hành vi quấy rối chị T., rồi nhanh chóng tăng ga rời khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị T. hoảng loạn, la hét và cố gắng giữ người đàn ông lại nhưng không thành. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh nhà dân trong hẻm ghi lại.

Sau sự việc, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân cho biết tinh thần vẫn chưa ổn định, luôn trong trạng thái lo sợ mỗi khi ra ngoài.

“Mấy ngày nay tôi không dám đi một mình, phải nhờ người thân chở. Dù vậy, mỗi khi có xe chạy từ phía sau lên, tôi vẫn rất ám ảnh”, chị T. nói.

Cơ quan chức năng phường Cầu Kiệu đã nắm thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.