CSGT Hà Nội bảo đảm giao thông phục vụ diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 6/1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Công an Hà Nội đã đồng loạt triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo phương án đã được xây dựng, từ 6h cùng ngày, các vị trí chốt chặn, phân luồng giao thông được bố trí lực lượng CSGT phối hợp với quân đội và công an cơ sở triển khai, tổ chức hướng dẫn phương tiện từ xa, không để các phương tiện đi vào khu vực hạn chế trong thời gian diễn ra sơ duyệt.

Đội CSGT đường bộ số 6 điều tiết giao thông tại tuyến đường Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, tại các tuyến đường vành đai và khu vực xung quanh địa điểm diễn tập, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo phương án phân luồng đã được Công an Hà Nội thông báo trước đó, bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông được thông suốt.

Theo kế hoạch, chương trình sơ duyệt, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (lần 1) diễn ra từ 8h ngày 6/1 tại khu vực trước quảng trường khán đài B - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (đoạn từ Mễ Trì - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực), phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nhà chức trách cho hay, trong khung giờ phục vụ diễn tập, một số tuyến đường được tổ chức cấm tuyệt đối các phương tiện theo thông báo của Công an Hà Nội.

Trong các ngày 6/1, 8/1 và 10/1 tại khu vực trước Quảng trường khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sẽ tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tại các khu vực phân luồng, tình hình giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc, các đội CSGT địa bàn căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, linh hoạt đóng, mở các chiều đường, vừa bảo đảm yêu cầu phục vụ diễn tập, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài việc bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, bảo đảm an toàn cho hoạt động sơ duyệt, diễn tập.

Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, Phòng CSGT Hà Nội bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, chủ động điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến diễn ra sự kiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình giao thông thông qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh, phối hợp với các đội CSGT địa bàn điều tiết, xử lý ngay từ sớm, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Cũng theo Phòng CSGT Hà Nội, bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, tại các khu vực trọng điểm, lực lượng CSGT Hà Nội còn huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tham gia các khối diễu hành, phục vụ lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng.

Trước đó, để phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông trong các ngày 6/1, 8/1 và 10/1.

Cụ thể, từ 7h đến 12h30 các ngày trên, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Nguyễn Hoàng) và Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì, Châu Văn Liêm).

Trong thời gian diễn ra lễ xuất quân và diễn tập, Công an Hà Nội tổ chức phân luồng và hướng đi cho các phương tiện từ quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo các tuyến:

Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long; hoặc Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long; hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long.

Quốc lộ 32 - Xuân Phương - tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long.

Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.