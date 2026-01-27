Nửa đêm, nam thanh niên giật mình vì tài khoản nhận 420 triệu đồng

Ngày 27/1, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết ông Trần Tiến Lương (54 tuổi, trú tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vừa có thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hỗ trợ ông nhận lại tiền chuyển nhầm.

Hơn 23h ngày 21/1, anh Hồ Văn Nghị (27 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ khi thấy tài khoản ngân hàng tăng thêm 420 triệu đồng. Biết có người chuyển nhầm nên sáng hôm sau, anh Nghị đã đến Công an xã Bình Sơn trình báo.

Anh Hồ Văn Nghị trình báo với Công an xã Bình Sơn về việc có người chuyển nhầm 420 triệu đồng vào tài khoản của mình (Ảnh: Công an xã Bình Sơn).

Qua xác minh, Công an xã Bình Sơn xác định ông Trần Tiến Lương là người chuyển nhầm số tiền 420 triệu đồng vào tài khoản của anh Nghị.

Công an xã Bình Sơn đã phối hợp với Công an phường Cửa Lò kiểm tra các thông tin liên quan và hỗ trợ ông Lương nhận lại tiền.