iPhone 5s nhận bản cập nhật phần mềm sau 13 năm ra mắt

Sáng 27/1, Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.2.1 cho các thiết bị iPhone thế hệ mới. Bản cập nhật này cung cấp khả năng kết nối với AirTag thế hệ hai và một số phần sửa lỗi cho iPhone.

iOS 12.5.8 sẽ gia hạn chứng chỉ cần thiết cho các tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị (Ảnh: The Verge).

Chưa dừng lại ở đó, công ty còn tung ra một bản cập nhật của hệ điều hành iOS 12 dành cho những thiết bị vẫn đang chạy nền tảng này. Bản cập nhật mang mã hiệu iOS 12.5.8, tương thích với cả iPhone 5s và iPhone 6.

iPhone 5s được giới thiệu vào tháng 9/2013, trong khi iPhone 6 ra mắt vào tháng 9/2014. Điều này đồng nghĩa Apple vẫn đang hỗ trợ cập nhật phần mềm cho các thiết bị cũ dù sản phẩm đã ra mắt 13 năm trước.

Theo thông tin trong phần ghi chú của Apple về bản cập nhật này, iOS 12.5.8 sẽ gia hạn chứng chỉ cần thiết cho các tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Điều này cho phép thiết bị có thể tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027.

Lần gần nhất bộ đôi iPhone 5s và iPhone 6 được cập nhật phần mềm đã diễn ra từ tháng 1/2023. Khi đó, Apple phát hành bản nâng cấp để sửa một số lỗi bảo mật quan trọng.

Khác với các nhà sản xuất điện thoại Android, Apple không cam kết thời gian hỗ trợ phần mềm cụ thể cho các thiết bị của hãng. Trên thực tế, các sản phẩm của Apple thường nhận được hơn 5 năm cập nhật phần mềm, cùng với nhiều bản vá bảo mật.