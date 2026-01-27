Bộ Y tế: Nhiều sản phẩm nghi nhiễm độc tố bán trên sàn thương mại điện tử

Ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi đến Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Lazada Việt Nam về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Cục An toàn thực phẩm thông tin, ngày 26/1, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (Trung Quốc) và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide (một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra) có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cụ thể gồm các sản phẩm sau:

Các sản phẩm được cảnh báo nghi nhiễm độc tố cereulide (Ảnh chụp văn bản).

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima1 do công ty Vitagermine sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada.

Để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee và Lazada ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima1 do công ty Vitagermine sản xuất nêu trên.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có công gửi đến Công ty TNHH Ausmart, vì phát hiện sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Ausmart.

Cục An toàn thực phẩm đề yêu cầu Công ty TNHH Ausmart ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất nêu trên, báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế trước ngày 31/1.

Cereulide là một độc tố có cấu trúc phân tử rất bền, không bị phân hủy dưới tác động của nhiệt. Chất này không thể bị loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi sản phẩm đã được nấu sôi hoặc đun nóng.

Khi xâm nhập vào cơ thể, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi và chán ăn. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, chất này có thể dẫn tới mất nước hoặc rối loạn trao đổi chất ở trẻ nhỏ nếu không được chăm sóc y tế kịp thời.

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, các triệu chứng ngộ độc do cereulide thường ở mức độ nhẹ và có thể tự khỏi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi.