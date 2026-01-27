TPHCM duy trì tổ dân cư, tổ nhân dân ở một số khu vực

UBND TPHCM vừa hướng dẫn, triển khai các quy định về tổ chức, hoạt động của khu phố, ấp, thôn, tổ nhân dân, tổ dân cư trên địa bàn. Trước mắt, thành phố giữ nguyên các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại đơn vị hành chính cấp xã và sẽ sắp xếp lại khi Chính phủ ban hành quy định mới.

Đối với nhiệm kỳ của trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tiễn, tình hình nhân sự để thực hiện kiện toàn. Thành phố thống nhất kéo dài nhiệm kỳ trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đối với trường hợp cần thiết phục vụ công tác bầu cử hoặc bảo đảm tính liên tục trong hoạt động.

Mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân không còn duy trì tại khu vực TPHCM trước sáp nhập từ năm 2024 (Ảnh: P.N.).

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu được xem xét quyết định cử trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư lâm thời để duy trì hoạt động tại địa bàn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hoặc trường hợp hết nhiệm kỳ nhưng có nguyện vọng tiếp tục giữ nhiệm vụ.

Đặc biệt, TPHCM tiếp tục áp dụng mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập. Các chế độ, chính sách hiện hành được tiếp tục áp dụng cho đến khi có quy định mới.

Mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được duy trì đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường, đặc khu.

Địa bàn TPHCM trước sáp nhập đã triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp từ năm 2024. Sau khi sắp xếp, TPHCM chỉ còn khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn, không duy trì mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân.