Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, xem xét công tác nhân sự Đại hội Đảng

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị cũng tập trung giải quyết nhiều nội dung lớn, quan trọng, gồm nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cũng như các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị Trung ương 15 khai mạc sáng 22/12 tại Hà Nội (Ảnh: Phạm Thắng).

Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026... sẽ được Trung ương xem xét tại Hội nghị lần này.

Chủ trương tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác, cũng là nội dung được Hội nghị Trung ương 15 bàn bạc, cho ý kiến.