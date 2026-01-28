PPA Tour thử nghiệm thu hẹp sân pickleball, ngôi sao thế giới phản đối

Pickleball thế giới đang đứng trước một cuộc chuyển mình đầy tranh cãi. Tại giải Houston PPA Challenger, một thử nghiệm hoàn toàn mới đã được áp dụng cho nội dung đơn nam chuyên nghiệp, thu hẹp chiều rộng sân đấu xuống 3 feet (khoảng 90cm).

PPA Tour thử nghiệm thu hẹp sân đấu đơn (Ảnh: Getty).

Đại diện PPA Tour chia sẻ trên mạng xã hội: "Sự thay đổi này nhằm tạo ra một trận đấu năng động hơn, cho phép thời gian thi đấu kéo dài và mang lại trải nghiệm thú vị cho cả người chơi lẫn khán giả".

Theo tính toán của Ban tổ chức, khi sân hẹp lại, các vận động viên sẽ dễ dàng bao quát sân đấu, từ đó tạo ra những pha tranh chấp bóng bền bỉ theo kiểu "mèo vờn chuột" thay vì những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhanh chóng.

Thử nghiệm này sẽ tiếp tục được triển khai tại ba chặng Challenger tiếp theo tại Newport Beach, Harbour Island và Opelika (Mỹ) trước khi Ban tổ chức có đánh giá cuối cùng. Dù Ban tổ chức đầy lạc quan, nhưng những người trực tiếp cầm vợt lại có cái nhìn khắt khe hơn.

Chris Haworth, tay vợt đang thống trị nội dung đơn với hàng loạt huy chương vàng tại các giải Masters và Open đã thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngại. Haworth cho rằng sân nhỏ hơn không hề giúp các pha bóng dài hơn, mà ngược lại, sẽ khiến trận đấu trở nên nhàm chán.

"Tôi nghĩ sân nhỏ sẽ khiến các điểm số kết thúc chỉ sau 3-4 cú đánh. Người trả giao bóng sẽ lao lên lưới ngay lập tức và kết thúc bằng một cú volley hoặc đối phương sẽ đánh hỏng vì thiếu không gian. Vẻ đẹp của những pha rượt đuổi từ vạch cuối sân sẽ biến mất", Chris Haworth chia sẻ.

Bên cạnh đó, tay vợt này cũng lo ngại về tính khả thi trong cộng đồng. Nếu sân chuyên nghiệp khác biệt với sân tập luyện của người chơi phong trào, lượng người xem nội dung đơn có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng vì khán giả không còn tìm thấy sự tương đồng với trải nghiệm thực tế của chính họ.

Chris Haworth phản đối việc thu hẹp sân đấu đơn của PPA Tour (Ảnh: Getty).

Thay vì can thiệp vào kích thước sân đấu nhiều vận động viên chuyên nghiệp đề xuất một hướng đi khác đó là sử dụng bóng chuyên dụng cho nội dung đơn.

Hiện tại, quả bóng tốc độ cao đang khiến các trận đấu đơn diễn ra quá nhanh. Các tay vợt cho rằng việc chuyển sang loại bóng có tốc độ chậm hơn sẽ giúp kéo dài các pha bóng một cách tự nhiên mà không cần phải kẻ lại đường biên hay thay đổi cấu trúc sân bãi vốn đã quen thuộc với hàng triệu người chơi trên toàn thế giới.