Mở cửa miễn phí chương trình "Hòa nhạc Ánh sáng" có Lam Trường, Trúc Nhân

Ngày 27/1, Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố chương trình nghệ thuật Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 với chủ đề Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ.

Chương trình sẽ diễn ra tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, mở cửa tự do.

Lễ công bố chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón xuân Bính Ngọ 2026.

Theo ông Lê Quốc Minh, Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn truyền tải các giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cho biết, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để sự kiện diễn ra thành công, để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói rằng chương trình năm nay sẽ có nhiều đột phá cả về nội dung lẫn công nghệ trình diễn.

Nếu năm 2025 chương trình từng gây ấn tượng với màn trình diễn 2.025 drone bay trực tiếp cùng dàn nhạc tại Hồ Tây, thì năm 2026, ê-kíp tiếp tục nâng tầm trải nghiệm bằng việc lựa chọn không gian Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội làm sân khấu trung tâm.

Theo đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, chương trình được thiết kế trên bốn yếu tố: ánh sáng, âm nhạc, công nghệ và di sản.

"Lần đầu tiên, hệ thống LED lưới gắn ray trượt tự động sẽ được triển khai, cho phép mặt tiền Nhà hát Lớn “đóng - mở” theo từng chương hồi của câu chuyện nghệ thuật. Bên cạnh đó, hệ thống sàn bay vận hành bằng công nghệ lập trình sẽ giúp nghệ sĩ biểu diễn trên không trung.

Chưa hết, việc đưa cẩu trục tự hành 75 tấn vào không gian biểu diễn để nâng “Mặt trời Ánh sáng” - biểu tượng của niềm tin - được xem là điểm nhấn chưa từng có trong các chương trình nghệ thuật ngoài trời trước đây", ông Minh Trí tiết lộ.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 được xác định là một phần trong đề án Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam như: Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim…

Ban tổ chức cho biết, cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ mở lúc 10h ngày 28/1.