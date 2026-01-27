Công an Hà Nội tạm giữ 3 giám đốc công ty môi trường

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xã Bát Tràng (Hà Nội). Công an đồng thời tạm giữ 4 người gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Tống Phương, để điều tra cùng về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại khu vực Gia Lâm, Hà Nội) thuê, quản lý và sử dụng khoảng 2.000m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Tại đây, Họa bị cáo buộc tổ chức tiếp nhận trạc thải, phế thải xây dựng trái phép để thu lợi.

Cụ thể, Họa tìm các đơn vị vận chuyển và chủ nguồn thải có nhu cầu đổ trạc thải xây dựng, thỏa thuận mức giá 100.000-150.000 đồng/chuyến. Theo cơ quan điều tra, trạc thải được đổ chủ yếu ban đêm, vào ô đất nông nghiệp Họa thuê. Khi trạc thải đã chất đống cao, Họa tiếp tục thuê người dùng xe cẩu san gạt phủ kín bề mặt, nâng cao khu đất lên khoảng 2,5m.

Bãi rác thải trái phép cao "như núi" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Chưa dừng lại, Họa còn bị xác định đã mua đất thịt tại các công trường với giá khoảng 400.000 đồng/xe để lấp thêm một lớp đất dày khoảng 1m trên bề mặt, nhằm che phủ, “hợp thức hóa” hiện trạng khu đất.

Việc thanh toán được đối chiếu theo số chuyến vào cuối tháng. Các đơn vị vận chuyển chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Họa, và từ tháng 10/2025 đến nay chuyển qua tài khoản của một người bạn là T.T.C (trú xã Bát Tràng).

Cơ quan điều tra đã làm rõ một số đơn vị tham gia vận chuyển, đổ thải. Trong đó, Công ty CP Môi trường đô thị và Phát triển Hà Nội do Trần Ngọc Sơn (địa chỉ đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm) làm Giám đốc, thỏa thuận giá 100.000 đồng/xe.

Năm 2025, công ty này bị cáo buộc chỉ đạo đổ 289 chuyến, tương đương hơn 3.800 tấn.

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Hà Nội do Nguyễn Văn Hồng (địa chỉ đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ) làm Giám đốc, bị cáo buộc chỉ đạo đổ 612 chuyến từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, tương đương hơn 6.700 tấn.

Công ty CP môi trường ECON Hà Nội do Nguyễn Tống Phương (phố Tây Sơn, phường Kim Liên) làm Giám đốc, thỏa thuận giá 150.000 đồng/chuyến. Năm 2025, công ty này bị cáo buộc chỉ đạo đổ 345 chuyến với khối lượng hơn 3.800m3, tương đương hơn 4.200 tấn.

Theo cơ quan điều tra, khu đất nông nghiệp trên không được cấp phép đổ thải. Bản thân Họa cũng không được cơ quan Nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng vẫn tổ chức cho đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời.

Tổng khối lượng chất thải rắn thông thường tại khu đất được xác định là gần 7.900 tấn.