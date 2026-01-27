CSGT TPHCM dùng xe chuyện dụng chở bé trai hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu

Tối 27/1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một bé trai hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu.

Bé trai đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/1, trong lúc điều tiết, phân luồng tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý, Đại úy Cao Hoài Sang (cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất) nhận đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân. Thời điểm này, bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật, có dấu hiệu khó thở, cần đưa đi cấp cứu.

Nhận định tình huống nguy hiểm, Đại úy Cao Hoài Sang báo cáo ban chỉ huy, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng chở 2 mẹ con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, các bác sĩ đã gắp dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Sau can thiệp, sức khỏe bé trai đã ổn định. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, mẹ cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến Đại úy Sang và Đội CSGT Tân Sơn Nhất.