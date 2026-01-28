Người cha cụt chân bị đột quỵ, 4 con thơ ngơ ngác, vợ nghèo cầu cứu

Anh Đặng Vũ Hiệp (39 tuổi, trú thôn Bình Minh, xã Hương Bình, Hà Tĩnh) nằm bất động tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau một cơn đột quỵ. Cơ thể anh chằng chịt dây truyền, ống dẫn và tiếng máy móc y tế đều đều theo dõi từng nhịp thở mong manh của người đàn ông đã trải qua quá nhiều bất hạnh.

Bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thị Oanh (37 tuổi) cùng 2 con gái là Đặng Thảo Nhi (12 tuổi) và Đặng Quỳnh Chi (8 tuổi) lặng lẽ ngóng chờ trong nỗi lo âu. Thỉnh thoảng, chị Oanh chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong phép màu đến với người chồng đang giành giật sự sống.

Người chồng khuyết tật lại gục ngã vì đột quỵ, vợ nghèo cầu cứu (Video: Dương Nguyên).

Vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm trắng, chị Oanh nghẹn ngào kể về hoàn cảnh của chồng. Bố anh Hiệp mất sớm. Nhờ sự chăm chỉ, anh thi đỗ ngành công nghệ thông tin của một trường đại học ở Hà Nội.

Năm 2008, khi đang là sinh viên năm nhất, biến cố bất ngờ ập đến. Một tai nạn khiến anh phải cắt bỏ chân phải. Từ chàng trai lành lặn, anh thành người khuyết tật vận động. Có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nghĩ đến mẹ và các em, anh Hiệp quyết định bảo lưu kết quả học tập để điều trị, phục hồi chức năng.

Anh Hiệp bị đột quỵ đang được điều trị ở bệnh viện (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau 1 năm kiên trì, anh quay trở lại giảng đường, hoàn thành chương trình đại học. Bôn ba làm ăn một thời gian ở miền Nam, anh quyết định trở về quê lập nghiệp. Chứng kiến nghị lực của anh, chị Oanh đem lòng yêu thương. Họ nên duyên vợ chồng sau một đám cưới giản dị rồi lần lượt có với nhau 4 con gái.

Đến nay, gia đình anh Hiệp chưa có nhà riêng. Vợ chồng mượn mảnh đất của người họ hàng, dựng căn phòng nhỏ làm chỗ ở và mở quán bán đồ ăn, nước uống mưu sinh. Vợ chồng chăm chỉ làm lụng, chỉ mong các con được ăn học đầy đủ.

Anh Hiệp nằm bất động trong phòng bệnh với dây truyền, ống dẫn khắp cơ thể (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhưng bi kịch liên tiếp ập xuống. Ngày 31/12/2025, chị Oanh điều khiển xe máy chở con út Đặng Khánh Vi (1 tuổi) không may bị ngã trên đường làng. Bé Vi bị dập mu bàn tay, phải đi cấp cứu.

Ở nhà, anh Hiệp chăm sóc 3 con nhỏ. "Tối hôm đó, vợ chồng còn gọi điện cho nhau, anh nói muốn thăm con út. Nhưng anh chưa kịp đi, bệnh tật đã ập đến", chị Oanh nhớ lại.

Hai con gái lớn của anh Hiệp ngồi ngơ ngác bên hành lang bệnh viện (Ảnh: Dương Nguyên).

Sáng 1/1, khi đang cho con ăn sáng, anh Hiệp bất ngờ đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng rồi ngã xuống nền nhà do đột quỵ. Các con hoảng loạn, hô hoán nhờ bà con, họ hàng đưa bố đi cấp cứu.

Nghe tin dữ, chị Oanh vội đưa con út rời bệnh viện, gửi bé cho người thân rồi lại tức tốc đi chăm sóc chồng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho anh Hiệp. Thời gian sau, anh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Con gái út được chị Oanh gửi cho người thân chăm sóc (Ảnh: Dương Nguyên).

"Chồng tôi phải điều trị dài ngày, chi phí vô cùng tốn kém. Tôi sức khỏe yếu, 4 con còn nhỏ, giờ không thể đi làm. Tôi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này", chị Oanh khẩn cầu.

Ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết, gia đình anh Hiệp thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Anh mất một chân do tai nạn lúc còn là sinh viên, đến khi lập gia đình, con đầu lòng lại mắc bệnh tim, thường xuyên phải đi điều trị dài ngày.

Hoàn cảnh của gia đình chị Oanh đang rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người (Ảnh: Dương Nguyên).

Cuộc sống của vợ chồng vốn đã bấp bênh, nay anh Hiệp tiếp tục gục ngã vì đột quỵ, đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng.

"Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình anh Hiệp có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Bảo chia sẻ.