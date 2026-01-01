Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 26/1, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhận định, trong tháng 2, 3, nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo ông Hưởng, trong tháng 2 (tháng chính trong mùa đông 2025-2026) còn khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng ít có khả năng xảy ra rét sâu như những ngày vừa qua tại miền Bắc.

"Khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2 chúng ta chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mới nhưng cường độ không mạnh như đợt đang diễn ra nên không có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Khu vực chịu tác động của rét đậm, rét hại sắp tới chủ yếu ở miền núi, trung du", ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, mùa đông năm nay có số ngày rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể mùa đông năm 2023-2024 có 13 đợt rét đậm nhưng đến thời điểm hiện tại của năm 2026 mới 11 đợt.

"Có thể nói rằng chúng ta đang có một mùa đông ấm hơn so với trung bình nhiều năm", ông Hưởng đánh giá.

Nhận định sơ bộ về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo nền nhiệt có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm ở mức 0,5-1 độ C.

Không khí Tết ở Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

"Trong tháng 2, dự báo có 2-3 đợt không khí lạnh nhưng cường độ không mạnh, ít có khả năng gây ra rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc nên sơ bộ có thể đánh giá thời tiết ở miền Bắc là ấm, miền Trung ít có khả năng mưa", ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo vào lưu ý vào dịp Tết nền nhiệt tại Nam Bộ không cao, ít có khả năng xảy ra nắng nóng như mọi năm.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết thêm, dịp Tết Nguyên đán có khả năng xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc nhưng ít có khả năng xảy ra nồm ẩm.

Dự báo thời tiết ngày 27/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có lúc có mưa. Gió nhẹ, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; vùng núi 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.