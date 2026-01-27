Đi ngược chiều 10m đường, loạt tài xế ở Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 27/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 gồm 4 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý các trường hợp xe máy đi ngược chiều, leo vỉa hè tại khu vực phố Cầu Mới, đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo cảnh sát, thời gian qua khu vực này xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy có hành vi đi ngược chiều từ khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở về hướng phố Cầu Mới (khoảng 350m) để rẽ sang đường Giáp Nhất; xe máy đi ngược chiều từ khu vực Ngã Tư Sở về hướng đường Láng; đi ngược chiều từ khu vực cây xăng đường Láng sang Cầu Mới (khoảng 10m).

Lực lượng chức năng đánh giá đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị.

Mặc dù tại đầu phố Cầu Mới (đoạn từ Ngã Tư Sở hướng về đường Láng) đã có biển cấm đi ngược chiều, tuy nhiên nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm trong sáng 27/1.

Lúc 7h, cảnh sát phát hiện chị H.H. (SN 2001, quê Bắc Ninh) điều khiển xe máy đi ngược chiều từ cây xăng trên đường Láng ra cầu Phố Mới nên đã dừng xe để xử lý.

"Hôm nay em vội đi học nên không chú ý biển báo cấm đi ngược chiều. Em vừa tìm hiểu thì thấy mức xử phạt với hành vi này rất cao. Em mong các anh bỏ qua cho em lần này", nữ tài xế nói nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cùng lúc, tổ công tác phát hiện thêm các trường hợp vi phạm đi ngược chiều khác gồm anh H.V.Q. (trú tại Hà Nội) và chị N.T.H. (trú tại xã Gia Lâm).

Tại chốt CSGT, người vi phạm đều lấy lý do "không để ý", "vội đi làm"...

Cầm tờ biên bản xử phạt về hành vi đi ngược chiều trên tay, chị N.T.T. (trú tại Hà Nội) buồn bã cho biết, hôm nay do sợ muộn giờ làm nên sau khi đi đổ xăng tại cây xăng trên đường Láng, chị đã đi ngược chiều sang Cầu Mới để tránh phải đi vòng đoạn đường xa hơn.

"Đoạn đường ngược chiều chỉ khoảng 10m, tôi rất hối hận khi vi phạm và bị phạt như thế này, lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa", chị nói.

Đáng chú ý, việc các lái xe máy đi ngược chiều còn tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Trong ảnh là một tài xế xe máy suýt va trúng một chiếc ô tô đang đi đúng chiều từ đường Láng vào phố Cầu Mới.

Đoạn đường phố Cầu Mới dài khoảng 350m (đường chỉ đỏ) kéo dài từ Cầu Mới tới cầu vượt Ngã Tư Sở cắm biển cấm đi ngược chiều. Còn đoạn đường từ cây xăng trên đường Láng ra khu vực Cầu Mới chỉ khoảng 10m (Ảnh Google Earth).

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Hoàng Tuấn Anh, tổ trưởng tổ công tác, cho biết thời gian qua đơn vị này thường xuyên lập các tổ công tác để xử lý nghiêm tình trạng xe máy, ô tô đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, do ý thức một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt nên vẫn còn xuất hiện tình trạng vi phạm.

"Nhiều người mang tâm lý chủ quan cho rằng CSGT sẽ ít xuất hiện để xử lý tại các tuyến đường, phố nhỏ nên họ vẫn vi phạm. Tuy nhiên đơn vị chúng tôi thường xuyên tuần tra, khép kín địa bàn để xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm giao thông.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với công an phường, UBND phường địa bàn để tuyên truyền kết hợp xử lý tình trạng vi phạm giao thông, vi phạm trật tự đô thị trên tuyến địa bàn quản lý", vị Đại úy CSGT chia sẻ.