Mỹ bác bỏ tin đồn ra "tối hậu thư" để Ukraine phải rút khỏi Donbass

Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin từ truyền thông phương Tây cho rằng Mỹ chỉ sẵn sàng đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu Kiev chịu rút quân khỏi Donbass.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, những thông tin nói trên là sai sự thật, nhằm phá hoại những tiến triển đạt được trong tiến trình hòa bình.

“Điều này hoàn toàn không đúng, vai trò duy nhất của Mỹ trong tiến trình kiến tạo hòa bình là đưa hai bên lại với nhau để đạt được một thỏa thuận. Thật đáng tiếc khi Financial Times để các tác nhân ẩn danh tung tin sai lệch nhằm làm rối loạn tiến trình hòa bình, vốn đang ở trạng thái rất tích cực sau cuộc họp 3 bên cuối tuần qua tại Abu Dhabi, UAE", bà Kelly nói.

Trước đó, Financial Times dẫn 8 nguồn tin nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm rõ với Ukraine rằng các bảo đảm an ninh phụ thuộc của Washington vào việc Kiev có đồng ý một thỏa thuận hòa bình hay không.

Đồng thời, thỏa thuận hòa bình nhiều khả năng sẽ yêu cầu chuyển giao Donbass cho phía Nga. Đặc biệt, Điện Kremlin đã đưa ra các tuyên bố cho rằng vấn đề lãnh thổ là then chốt trong các cuộc đàm phán.

Theo các nguồn tin của Financial Times, đổi lại việc rút quân khỏi Donbass, Mỹ có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nhằm tăng cường quân đội trong thời bình.

Nhìn chung, các nguồn tin cho rằng Kiev yêu cầu phải có sự xác nhận chắc chắn về các bảo đảm trước khi nhượng bộ lãnh thổ.

Một nguồn tin khác nói với Reuters rằng, Washington không có ý định và cũng không tìm cách áp đặt bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào lên Ukraine. Nguồn tin cho biết thêm rằng bảo đảm an ninh của Mỹ phụ thuộc vào thiện chí của cả hai bên trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, còn nội dung của thỏa thuận đó hoàn toàn do Nga và Ukraine quyết định.

Cuối tuần trước, vòng đàm phán 3 bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Abu Dhabi. Phía Mỹ đánh giá tích cực, mô tả cuộc gặp là mang tính xây dựng.

Về phía mình, phái đoàn Ukraine gọi các cuộc thảo luận tại UAE là thực chất. Các bên đã bàn thảo một loạt vấn đề quân sự và chính trị liên quan trực tiếp đến khả năng chấm dứt giao tranh.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định đây là đối thoại ba bên đầu tiên sau một thời gian dài nhằm tìm kiếm con đường chấm dứt chiến tranh. Ông thông báo vòng đàm phán tiếp theo dự kiến vào tháng 2.

Cuối tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết một văn kiện về bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine đã sẵn sàng 100% để ký.