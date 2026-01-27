Nguy cơ chậm tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Nha Trang

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, thuộc Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu liên danh Công ty CP Xe khách Phương Trang Futabuslines, Công ty TNHH Thành Hiệp Phát và Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA đẩy nhanh tiến độ dự án trạm dừng nghỉ Km90+900 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (thuộc trục cao tốc TPHCM - Nha Trang).

Theo PMU 85, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Đợt bàn giao đầu tiên với diện tích 9,76/11,19ha được thực hiện từ ngày 18/6/2025; phần diện tích còn lại cũng được bàn giao tiếp vào ngày 24/11/2025.

Căn cứ hợp đồng đã ký, thời gian xây dựng trạm dừng nghỉ là 15 tháng (trong đó, các hạng mục dịch vụ công thiết yếu phải hoàn thành trong 12 tháng). Tiến độ dự án được tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng đầu tiên.

PMU 85 cho biết, dù đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, việc triển khai thực tế vẫn rất chậm, không tương xứng với yêu cầu.

Các trạm dừng nghỉ đang hoạt động trên cao tốc TPHCM - Nha Trang (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án, nhà đầu tư đã phê duyệt dự án trạm dừng nghỉ vào đầu tháng 9/2025, song chưa cung cấp hồ sơ để các bên liên quan theo dõi, đánh giá. Doanh nghiệp cũng chưa báo cáo tiến độ thi công tổng thể và tiến độ chi tiết.

Đến nay, gói thầu san lấp mặt bằng mới hoàn thành khoảng 70% khối lượng, trong đó phía trái tuyến đạt 60% và phía phải tuyến đạt 80%. PMU 85 đánh giá mức độ thực hiện này chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt tại các vị trí kết nối với tuyến cao tốc đang khai thác.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Ảnh: Phước Tuần).

PMU 85 nhận định tình trạng chậm trễ là do công tác tổ chức triển khai của nhà đầu tư và doanh nghiệp chưa khoa học. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện các hạng mục xây dựng bị chậm trễ. Việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công chưa quyết liệt.

Theo tính toán, liên danh Futabuslines chỉ còn khoảng 5 tháng để hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu. Để đảm bảo tiến độ, PMU 85 yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương rà soát lại các điều khoản hợp đồng liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và tiến độ thực hiện.

Trường hợp cần phải gia hạn tiến độ, nhà đầu tư phải báo cáo PMU 85 và Cục Đường bộ, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.

Cùng với đó, nhà đầu tư được yêu cầu hoàn thiện tiến độ thi công tổng thể và chi tiết, có cam kết bằng văn bản về việc đảm bảo tiến độ; kiện toàn bộ máy điều hành công trường, bố trí nhân sự thường trực để phối hợp triển khai dự án.

Đồng thời, đơn vị cần đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện bản vẽ đối với các công trình dịch vụ công thiết yếu để sớm triển khai thi công ngay sau khi hoàn thành san lấp mặt bằng.