Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian Open

Carlos Alcaraz đã tiến thêm một bước dài trên hành trình hoàn tất Career Grand Slam khi xuất sắc giành quyền vào bán kết Australian Open 2026, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh góp mặt ở vòng đấu này tại Melbourne Park.

Tay vợt số một thế giới thể hiện phong độ ấn tượng khi vô hiệu hóa hoàn toàn lối chơi tấn công của Alex de Minaur, qua đó giành chiến thắng thuyết phục 7-5, 6-2, 6-1 trước bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Rod Laver, tối 27/1. Trên con đường chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ bảy, đồng thời là danh hiệu đầu tiên tại Melbourne, Alcaraz sẽ chạm trán Alexander Zverev, á quân của giải năm ngoái, ở bán kết.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng tại tứ kết (Ảnh: Getty).

“Tôi thực sự hài lòng với trình độ mà mình thể hiện từ vòng đầu tiên. Tôi nâng dần phong độ qua mỗi trận đấu. Tôi từng trao đổi với đội của mình về việc cần kiên nhẫn, bởi tôi luôn muốn mọi thứ đến ngay lập tức. Nhưng họ bảo tôi hãy kiên nhẫn, rồi phong độ sẽ tự nhiên xuất hiện. Hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái và chơi thứ quần vợt tuyệt vời, điều mà tôi thực sự tự hào”, Alcaraz chia sẻ sau trận.

De Minaur đã nỗ lực gây khó khăn cho các tay vợt hàng đầu, đặc biệt là Alcaraz và Jannik Sinner, song trận đấu vẫn cho thấy khoảng cách còn tồn tại ở đẳng cấp cao nhất. Alcaraz liên tục áp đảo trong các pha bóng cuối sân, kiểm soát thế trận với sự tự tin để tiến vào bán kết mà không thua set nào.

Trong hai tuần thi đấu tại Melbourne, tay vợt người Tây Ban Nha 22 tuổi hướng tới mục tiêu trở thành người thứ 6 trong Kỷ nguyên Mở hoàn tất Career Grand Slam, sánh vai cùng những huyền thoại Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Rod Laver.

Trước đó, sau chiến thắng ở vòng bốn trước Alexander Bublik, De Minaur thẳng thắn bày tỏ quyết tâm tránh trở thành “bao cát” cho các tay vợt hàng đầu, đồng thời cải thiện khả năng kéo đối thủ ra khỏi vị trí thuận lợi. Tốc độ và lối chơi phòng ngự bền bỉ đã giúp tay vợt người Australia vươn lên thứ hạng cao nhất sự nghiệp, số 6 thế giới, song những phát biểu này cũng phản ánh yêu cầu phải tiếp tục biến hóa để thách thức thế hệ mới đã giành 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất.

De Minaur chưa thể gây ra nhiều khó khăn cho Alcaraz (Ảnh: Getty).

Trong một set đấu, De Minaur phần nào hiện thực hóa tham vọng đó. Set mở màn của trận tứ kết chứng kiến 5 lần bẻ giao bóng, khi tay vợt chủ nhà vùng lên từ thế bị dẫn 0-3 và 3-5 bằng việc chủ động bước sâu vào sân và chơi theo cách của mình. Tuy nhiên, sự kháng cự ấy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

“Mọi thứ rất khó khăn. Tôi khởi đầu trận đấu rất tốt, đánh bóng ổn định. Nhưng Alex luôn khiến bạn phải chơi trong trạng thái vội vàng, đến mức muốn đánh mạnh nhất có thể, điều đó là không thể trước cậu ấy. Vì vậy, từ 3-0 cho đến 4-3, tôi nhận ra mình cần chậm lại, nghỉ ngơi đôi chút về mặt tinh thần và kiên nhẫn hơn cho tới cuối trận”, Alcaraz nói khi được hỏi về việc đối đầu De Minaur.

Alcaraz sau đó tăng tốc dứt khoát, bóp nghẹt thế trận bằng những cú đánh liên hồi để khép lại chiến thắng sau 2 giờ 15 phút. Kết quả này nâng thành tích đối đầu của anh trước De Minaur lên 6-0, trong đó tay vợt Australia chỉ giành được hai set kể từ lần đầu hai người chạm trán vào năm 2022.

Sau khi dừng bước ở tứ kết Melbourne Park vào các năm 2024 và 2025, Alcaraz hiện sở hữu thành tích 16 thắng, 4 thua tại Australian Open. Đối thủ tiếp theo của anh ở vòng bốn tay vợt cuối cùng là Zverev, trong màn tái đấu trận tứ kết năm 2024, nơi tay vợt người Đức từng giành chiến thắng sau bốn set.