Hà Nội nắng ấm trước khi đón thêm không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu. Dự báo ngày 28/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng nhẹ 1-2 độ C so với ngày 27/1, mức cao nhất là 24 độ C. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C; ban đêm thấp nhất phổ biến 11-12 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ chiều tối và đêm 30-31/1, Bắc Bộ có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét. Từ 1/2, Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh yếu, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ngày 28-29/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Dự báo cuối tháng 1, miền Bắc đón đợt không khí lạnh (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 28/1 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.