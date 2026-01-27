Xử phạt tài xế lái xe đầu kéo vào làn rẽ trái nhưng đi thẳng ở TPHCM

Ngày 27/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính tài xế lái xe đầu kéo không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường tại khu vực ngã 6 An Phú.

Tài xế lái xe đầu kéo đi thẳng, nhưng chạy vào làn rẽ trái (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 10h ngày 3/12/2025, tài xế M. điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ moóc biển số 51R-039.xx, lưu thông trên đường ĐT 743. Khi đến khu vực ngã 6 An Phú (phường An Phú, TPHCM), phương tiện đi vào làn rẽ trái nhưng không thực hiện chuyển hướng mà tiếp tục đi thẳng.

Toàn bộ diễn biến được một người tham gia giao thông phía sau ghi hình và gửi đến lực lượng CSGT để phản ánh.

Tại buổi làm việc, tài xế N.T.M. (33 tuổi, quê Nghệ An) thừa nhận lỗi vi phạm và đồng ý đóng phạt vi phạm hành chính với mức 500.000 đồng.