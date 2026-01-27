Phú Thọ dự kiến bắn pháo hoa tại 15 điểm đêm giao thừa

Ngày 27/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, Phú Thọ tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán vào 0h ngày 17/2 (đêm giao thừa) tại 3 địa điểm thuộc 3 phường trung tâm của tỉnh, gồm cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thanh Hòa).

UBND tỉnh Phú Thọ cũng đồng ý chủ trương cho các xã, phường tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức xã hội hóa.

12 điểm bắn ở các xã, phường đáp ứng đầy đủ điều kiện đã được duyệt. 7 xã, phường khác đề xuất được tổ chức bắn pháo hoa nhưng không đủ các điều kiện cần thiết nên không được duyệt.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thống nhất với phương án bắn pháo hoa tại 15 điểm trong đêm giao thừa (3 điểm cấp tỉnh và 12 điểm cấp xã, phường) và nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ tham mưu điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán 2026, trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với các sở ngành, đơn vị tài trợ tổ chức tiếp nhận kinh phí và vận chuyển pháo hoa đến điểm bắn đảm bảo an toàn.

Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, Phú Thọ là một trong những địa điểm bắn pháo hoa của tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

Trong khi đó, Công an tỉnh Phú Thọ được giao xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các điểm bắn pháo hoa, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).