Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cho Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Dưới tiết trời 15 độ C của Thủ đô Hà Nội, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tiếp tục tổ chức luyện tập, duyệt đội ngũ phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trải qua hơn 20 ngày tập luyện nghiêm túc, bài bản, dưới sự hướng dẫn và kèm cặp trực tiếp của các chuyên gia đến từ Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật và Phòng Công tác chính trị Công an TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã tổ chức duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng.

Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tiếp đó là các khối nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nữ Cảnh sát giao thông và khối nam sĩ quan Đặc nhiệm...

Khối nam đặc nhiệm K01 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn bảo vệ.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, đơn vị bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo ANTT trên 4 không gian: Trên không, mặt đất, mặt nước và dưới lòng đất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra.

Nội dung diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng đi đầu là xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn.

Đi sau là khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế. Ngoài ra còn có Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, Khối xe đặc chủng chống bạo loạn …

Chiều nay, các đơn vị cũng đã triển khai nội dung tập luyện cho màn diễn tập thực binh phương án “Xử lý, giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn tại Trung tâm hội nghị X".

Nội dung diễn tập với các cấp độ: Tập trung đông người khiếu kiện tại cổng Trung tâm Hội nghị X; Phá rối an ninh trật tự; Bạo loạn...

Lực lượng CSCĐ triển khai đội hình chia cắt, sau đó triển khai đội hình ngăn chặn nhằm đẩy lùi đám đông ra khỏi khu vực mục tiêu bảo vệ.

Lực lượng kỵ binh triển khai đội hình chia cắt đám đông, thiết lập hàng rào kỵ binh bằng đội hình di chuyển ngựa bao vây hình tròn để cô lập các đối tượng quá khích.

Bằng sự chỉ đạo khẩn trương, kịp thời của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các lực lượng, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.

Trong các ngày 6/1, 8/1 và 10/1 tại khu vực trước Quảng trường khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.