Gia Lai bứt phá từ 5 trụ cột, 4 khâu đột phá mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 đạt 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế hơn 1 triệu lượt.

Để đạt được tham vọng nêu trên, tỉnh Gia Lai xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá chiến lược mới.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đại hội lần này xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết; giữ vững quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, xây dựng Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn.

“Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định, đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trải qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phát - Phát triển”, kế thừa những thành quả đã đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang, với tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông Dũng, ngày 1/7, tỉnh Bình Định và Gia Lai sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới còn 110 xã và 25 phường, giảm 28 đơn vị hành chính cấp huyện, 238 đơn vị hành chính cấp xã; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giảm 36 đầu mối; giảm 3.130 cán bộ, công chức, viên chức.

“Trước sáp nhập, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp, thực hiện trong thời gian không nhiều, “vừa chạy vừa xếp hàng”, song, cấp ủy, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định, trước hết là 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chung sức, đồng lòng, huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, vì lợi ích chung”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, qua 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã đạt được kết quả tốt, bộ máy chính quyền địa phương vận hành ổn định. Đặc biệt, trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường vận hành hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm như công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết ở một số tổ chức đảng chưa sâu rộng, nhất là tuyên truyền trong nhân dân.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có lúc chưa sát với tình hình của một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa thật sâu sát, thiếu kịp thời…

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh có diện tích hơn 21.500km2, lớn thứ hai cả nước, với hơn 3,5 triệu dân thuộc 35 dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đa dạng. Nằm ở vị trí chiến lược trung tâm các trục Đông - Tây, Bắc - Nam, Gia Lai là cầu nối giữa duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong.

Gia Lai có “rừng vàng, biển bạc”, với hệ sinh thái đa dạng. Tỉnh có 134km bờ biển, hơn 80km đường biên giới cùng tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Gia Lai được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, là nền tảng để phát triển toàn diện, hướng tới một tỉnh hiện đại, năng động và bền vững.

“Dư địa phát triển của Gia Lai sau sáp nhập rất lớn, không chỉ mở rộng quy mô về diện tích, dân số mà còn là sự cộng hưởng, bổ trợ trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu”, ông Phạm Anh Tuấn nói.

Song, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng nhận diện ra khó khăn phải đối diện như kinh tế phát triển chưa bền vững; khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn; nguồn nội lực còn hạn chế; tác động khó lường của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Tỉnh Gia Lai mới có diện tích lớn thứ 2 cả nước, với địa hình đa dạng, trải dài từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn sẽ đặt ra nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, lãnh đạo tỉnh này cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng, tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số để mời gọi các nhà đầu tư.

Tỉnh sở hữu hạ tầng giao thông đa phương thức, gắn kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn, bao gồm cả đường bộ, đường sắt với trục Bắc - Nam kết nối qua quốc lộ 1A, quốc lộ 14C và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và trục Đông - Tây, hình thành qua các tuyến quốc lộ 19, 14, 25.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (125km) dự kiến khởi công tháng 10, sẽ trở thành tuyến huyết mạch tốc độ cao, kết nối khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, sân bay và mở rộng giao thương trong nước và quốc tế.

“Tỉnh luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư là động lực phát triển, với phương châm thành công của doanh nghiệp chính là thắng lợi của tỉnh. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm 5 cùng: cùng lắng nghe - cùng bàn - cùng thực hiện - cùng chia sẻ kết quả - cùng tháo gỡ khó khăn”, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho rằng, tỉnh Gia Lai không chỉ có nhiều tài nguyên khoáng sản và tiềm năng phát triển năng lượng sạch mà còn là trung tâm vùng nguyên liệu gỗ, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả rộng lớn của cả nước.

Với những tiềm năng trên, Gia Lai có nhiều cơ hội đầu tư phát triển chuỗi liên kết giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến sâu, để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng giá trị xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Gia Lai trở thành một tỉnh phát triển khá, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng, 4 khâu đột phá mới.

Trong đó, 5 trụ cột tăng trưởng: một là, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, dựa trên lợi thế về lao động, nông nghiệp và khai thác có hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, trên trục quốc lộ 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Hai là, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Champa, văn hóa lịch sử, cách mạng; các loại hình nghệ thuật truyền thống, võ cổ truyền; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

Ba là, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững dựa trên lợi thế của tỉnh có đất đỏ Bazan, có đồng bằng, có đồi núi thấp để phát triển các vùng chuyên canh lớn (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, rau quả sạch, dược liệu, chăn nuôi tập trung,…).

Tỉnh có biển để phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các “cứ điểm nông, công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Bốn là, phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn dọc theo quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

Năm là, phát triển đô thị nhanh, bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ; kinh tế đô thị đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bốn khâu đột phá: thứ nhất, đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương, làm nền tảng thể chế, tạo động lực để tỉnh Gia Lai vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuối cùng, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cảng - logistics, công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng số; ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các địa bàn cao nguyên - trung du - đồng bằng - ven biển; hệ thống thủy lợi (các hồ, kênh mương) bảo đảm nhu cầu nước tưới cho vùng trồng, nhất là vùng trồng cây công nghiệp.

Nội dung: Doãn Công

Thiết kế: Huy Phạm

03/10/2025 - 08:00