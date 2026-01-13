Nhân viên tiệm vàng nhận thưởng tiền tỷ dịp năm mới, khi sinh con

Một chủ tiệm vàng 21 tuổi tại thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi mạnh tay chi phúc lợi cho nhân viên trong buổi tiệc tất niên cuối năm.

Nhân viên được thưởng vàng, tiền mặt trong dịp năm mới (Ảnh: ETToday).

Tại sự kiện này, ông chủ trẻ trực tiếp trao cho mỗi nhân viên một thẻ vàng 1 gram, với giá trị khoảng 500 NDT (tương đương 1,8 triệu đồng).

Bên cạnh đó, anh còn công bố các khoản thưởng tiền mặt lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động bốc thăm, góp phần tạo không khí sôi nổi cho buổi lễ.

Chia sẻ lý do chi thưởng lớn, anh cho biết cửa hàng có nhiều nhân viên là các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Theo anh, họ đã dành phần lớn thời gian và công sức cho công việc. Vì vậy, anh mong muốn mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho người lao động.

Cũng tại buổi tiệc, anh đã công khai các chính sách bảo đảm quyền lợi đối với lao động nữ mang thai và sinh con. Cụ thể, nhân viên sinh con đầu lòng sẽ được thưởng 10.000 NDT (khoảng 37,6 triệu đồng), sinh con thứ hai được thưởng 20.000 NDT (khoảng 75,2 triệu đồng).

Chủ tiệm vàng trẻ tuổi khiến dư luận chú ý vì đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên (Ảnh: ETToday).

Trong thời gian mang thai, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương và được bảo đảm giữ nguyên vị trí công việc sau khi sinh.

Trước sự quan tâm của dư luận, anh cho hay các chính sách này nhằm giảm bớt tâm lý lo lắng của nhân viên về nguy cơ mất việc khi thai sản. Theo anh, việc chia sẻ lợi nhuận với người lao động sẽ giúp tập thể yên tâm gắn bó và tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông chủ trẻ cũng giải thích triết lý kinh doanh của mình xuất phát từ lời dạy của bố: “Đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ tốt lại với mình”.

Câu chuyện sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.