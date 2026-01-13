Một trường quốc tế ở TPHCM bị giải thể

Quyết định giải thể Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ) do UBND TPHCM ban hành, có hiệu lực ngày 31/12/2025. Lý do bởi hết hạn thời gian đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở giáo dục không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (nhà đầu tư) và Trường Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý các việc liên quan đến bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

Trường phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ, nhất là tiền chậm đóng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế; hoàn trả học phí và các khoản thu chưa sử dụng cho học sinh... Người lao động cần được chi trả lương, phụ cấp, các loại bảo hiểm theo hợp đồng.

Toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cần được bàn giao cho Sở GD&ĐT để lưu trữ theo quy định.

Sở GD&ĐT TPHCM được giao phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ học sinh chuyển sang các trường khác để đảm bảo quyền lợi học tập, không bị gián đoạn.

Trường Quốc tế Mỹ (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trường Quốc tế Mỹ thành lập năm 2006, trụ sở ở xã Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện Nhà Bè cũ).

Cuối năm 2023, AISVN gây chú ý khi bị nhiều phụ huynh tập trung đòi nợ trước cổng trường. Chủ trường là bà Nguyễn Thị Út Em cho biết gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Trong khi đó, hơn 900 phụ huynh cho biết đã đóng các gói tài chính, tổng khoảng 3.600 tỷ đồng, không lấy lãi. Chủ trường hứa hoàn lại sau khi con em họ ra trường nhưng nhiều người đã tốt nghiệp vẫn chưa nhận lại được khoản trên.

Hồi tháng 7/2024, trường bị Sở GD&ĐT TPHCM đình chỉ hoạt động 12 tháng vì trường không đảm bảo điều kiện dạy học, nguồn lực tài chính, giáo viên, nhân viên.

Đến tháng 5/2025, bà chủ Trường Quốc tế Mỹ cùng hai người khác bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau đó 3 tháng, Sở GD&ĐT đã đề xuất giải thể trường vì hết thời hạn đình chỉ nhưng vẫn không khắc phục được các vấn đề trên. Tổng số tiền còn chậm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp... của công ty và trường là hơn 31 tỷ đồng.