HLV U23 Saudi Arabia: "Thật xấu hổ khi bị loại sớm và thua U23 Việt Nam"

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Phát biểu sau trận đấu, HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia không giấu được nỗi buồn: "U23 Saudi Arabia đã chơi trận đấu đúng như những gì đã chuẩn bị, cố gắng kiên nhẫn, tổ chức tấn công bài bản và có trật tự. Trong hiệp một, các cầu thủ đã làm rất tốt điều đó, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Sau thất bại này, tôi thực sự không thể đòi hỏi gì thêm ở các học trò của mình. Sang hiệp hai, U23 Saudi Arabia tiếp tục gia tăng sức ép và cũng đã có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi chúng tôi bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của U23 Việt Nam.

HLV Luigi Di Biagio thất vọng khi U23 Saudi Arabia bị loại sớm (Ảnh: AFC).

Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc, chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú của đối thủ. Nhưng một lần nữa, đó chính là sự nghiệt ngã của bóng đá".

Chiến lược gia người Italy phân tích thêm về trận đấu: "Bóng đá là như vậy, trong hiệp hai, dù có ý kiến cho rằng chúng tôi chơi không tốt, nhưng thực tế U23 Saudi Arabia vẫn tạo ra được 3 đến 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi phải nhận bàn thua, động lực và sự hưng phấn của U23 Saudi Arabia gần như biến mất. Tôi đã cố gắng thực hiện các sự thay đổi người dù điều đó khá mạo hiểm. Al Ammami thực tế không ở trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu vì cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương, nhưng tôi vẫn muốn có thêm thử nghiệm.

Nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra và cách chúng tôi thi đấu ở giải U23 châu Á, tôi phải khẳng định các học trò đã nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại và việc bị loại này thực sự là nỗi đau lớn và xấu hổ. Tất cả các cầu thủ đều không giấu nổi sự thất vọng".

Thủ môn Trung Kiên được HLV Luigi Di Biagio ca ngợi hết lời (Ảnh: AFC).

Cuối cùng, HLV Luigi Di Biagio hết lời khen ngợi thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam: "Thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. U23 Saudi Arabia đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ các phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao.

Trung Kiên là thủ môn rất giàu kinh nghiệm, cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu vì U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu đứng đầu bảng của mình.

Xin chúc mừng cậu ấy và chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã đạt được kết quả thực sự quan trọng và xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng A".