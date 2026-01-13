Nữ giáo viên ở TPHCM: "Nhận thưởng Tết sẽ đi gửi tiết kiệm 70 triệu đồng"

Cô Nguyễn Thị Hữu Phước (tên giáo viên thay đổi theo yêu cầu), giáo viên dạy lớp 1 ở TPHCM chia sẻ, những ngày qua cô hơi “sốt ruột” khi chờ các khoản tiền cuối năm của giáo viên.

Nhẩm tính về các khoản tiền sắp tới mình sẽ nhận được, cô Phước nói vui: “Đếm không xuể”. Dù chưa nhận khoản nào trong tay nhưng cô Phước dự tính ít nhất mình sẽ nhận được 5 khoản trước Tết năm nay.

Cụ thể, cô Phước liệt kê, khoản lớn nhất cô nhận được là tiền thu nhập tăng thêm quý IV theo Nghị quyết của HĐND TPHCM với số tiền khoảng 40 triệu đồng. Khoản tiền thu nhập tăng thêm từ nhà trường được khoảng 15-20 triệu đồng.

Ngày hội Xuân tại TPHCM (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Tiếp đó, sẽ có khoản tiền quà Tết từ UBND TPHCM như mọi năm là 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, ở địa phương chi tiền hỗ trợ may áo dài cho giáo viên 5 triệu đồng.

Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên giáo viên được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ. Tại trường cô Phước, giáo viên hoàn thành tốt sẽ nhận được 9 triệu, hoàn thành xuất sắc được thưởng 11 triệu.

Tổng số tiền 5 khoản trên, cô Phước gọi là “thưởng Tết” với tổng số tiền khoảng 75 triệu đồng. Ngoài ra, từ nay đến kỳ nghỉ Tết cô cũng sẽ nhận thêm một tháng tiền lương như định kỳ.

Cô Phước chia sẻ, cô đi dạy lâu nay nhưng nhiều việc gia đình phải lo toan. Bản thân cũng không phải là người giỏi quản lý tiền bạc nên trước giờ không hề có tiền tiết kiệm. Có đợt, cô dành được một ít thì bị lừa đảo online lừa mất sạch.

Để giữ được tiền, cô Phước dự tính, Tết này khi nhận tiền thưởng sẽ ra ngân hàng mở ngay sổ tiết kiệm gửi 70 triệu đồng để có tiền phòng thân. Còn chi tiêu Tết trong khoản 20 triệu đồng.

Cô không dám gửi tiết kiệm online vì sợ mình sẽ rút ra cho vay hoặc "hụt trước hụt sau" lại không giữ được tiền.

Cô Phước cho hay, thu nhập giáo viên giờ đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Ngoài tiền lương cao hơn, giáo viên có thêm một số khoản thu nhập tăng thêm để cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt ở TPHCM có chính sách đặc thù riêng nên thu nhập giáo viên rất ổn định. Cô Phước tính bình quân thu nhập của mình ở mức trên 30 triệu đồng/tháng.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TPHCM thông tin, chỉ tính riêng khoản thu nhập tăng thêm theo quý căn cứ vào chính sách đặc thù của thành phố, giáo viên của trường nhận cao nhất là 60 triệu đồng. Đây là giáo viên có thâm niên, có hệ số lương cao và hoàn thành xuất sắc trong quý.

Còn về khoản chi thưởng theo Nghị định 73, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ chia thành 2 đợt. Đợt 6 tháng đầu năm 2025 đã chi một lần cho toàn thể giáo viên và một lần 6 tháng cuối năm.

Ông Đảo cho biết, với khoản này, một giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận được tổng gần 14,5 triệu đồng, còn giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận hơn 13 triệu đồng.

Riêng với khoản thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm thu nhập của trường cuối năm chưa có con số cụ thể, do trường vẫn đang tính toán khi vẫn còn một vài khoản cần thiết phải chi.

Giáo viên TPHCM nhận "combo" tiền thưởng

Theo Nghị quyết 27 của HĐND TPHCM (ban hành trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội), chính sách thu nhập tăng thêm của TPHCM tiếp tục được duy trì và mở rộng sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, sau sáp nhập, có hơn 117.000 viên chức thuộc diện được hưởng thu nhập tăng thêm theo chính sách đặc thù. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM cũ) có 80.612 viên chức, khu vực 2 có 20.759 viên chức và khu vực 3 có 16.460 viên chức.

Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tính theo công thức:

Mức thu nhập tăng thêm/tháng = (Hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) × 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) × 1,5.

Trong đó, 2.340.000 đồng là mức lương cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Còn chi thưởng theo Nghị định 73 của Chính phủ quy định chế độ tiền thưởng dựa trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Giáo viên ở TPHCM nhận được nhiều khoản thưởng vào dịp cuối năm (Ảnh: Yến Hoài).

Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị.

Ở khoản này, giáo viên ở TPHCM nhận được từ 9-15 triệu đồng tuỳ trường, tuỳ kết quả đánh giá xếp loại.

Ngoài ra, hàng năm giáo viên ở TPHCM thường có thêm khoản thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm chi tiêu ngân sách của trường, tiền quà Tết của UBND TPHCM.

Về việc thực hiện chi các khoản tiền vào dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý các trường phải công khai kết quả đánh giá cán bộ, giáo viên, mức thu nhập tăng thêm và tạo điều kiện cho từng thành viên của đơn vị tham gia giám sát.

Thời điểm này, có thể có đơn vị giáo viên nhận thưởng nhiều, có đơn vị giáo viên nhận ít nên lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.