Gần 50 hộ dân đứng trước nguy cơ trắng tay tại dự án trái phép ở TPHCM

Công an TPHCM vừa ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất rừng sản xuất tại phường Tân Khánh (nay thuộc TPHCM). Động thái này diễn ra sau kiến nghị của TAND khu vực 17, khi bản án phúc thẩm đã xác định chủ quyền hợp pháp của thửa đất nhưng các công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại và đã được bán cho người dân.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1999, ông Trương Minh Ký (56 tuổi) được UBND Tân Uyên (Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 5.802m². Tuy nhiên, từ năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (phường Tân Khánh) và bà Nguyễn Thị Út bị cáo buộc đã chiếm đất và xây dựng nhà tạm, dẫn đến tranh chấp kéo dài.

Mặc dù năm 2019, tòa án đã ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời yêu cầu ngừng xây dựng, nhưng đến năm 2020, trên khu đất đã mọc lên 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ và 5 căn đang trong quá trình xây dựng. Sau đó, số lượng công trình trái phép tiếp tục tăng lên đến 48 căn.

Ngày 23/7/2024, Tòa sơ thẩm đã tuyên buộc ông Hoàng, bà Út và những người liên quan phải tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và trả lại đất cho ông Ký. Đồng thời, TAND khu vực 17 cũng kiến nghị xem xét xử lý hình sự đối với các cá nhân vi phạm.

Theo Công an TPHCM, bất chấp bản án đã có hiệu lực, ông Hoàng vẫn tiếp tục rao bán nhà đất, cung cấp thông tin sai sự thật về nguồn gốc đất, thực hiện chuyển nhượng bằng giấy tay và vi bằng. Các căn nhà được bán với giá từ 200 triệu đến 1,2 tỷ đồng, ước tính ông Hoàng đã thu về khoảng 27 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã cử điều tra viên đến hiện trường để đo vẽ, chụp ảnh và thu thập chứng cứ, nhằm xem xét xử lý hình sự đối với ông Lê Văn Hoàng - người được cho là chủ mưu đứng sau việc xây dựng hàng chục căn nhà không phép trên thửa đất số 87, tờ bản đồ 16.

Những người mua nhà, chủ yếu là công nhân, lao động nhập cư với thu nhập thấp, đã tích góp nhiều năm để có chỗ ở ổn định. Giờ đây, họ đang sống trong tâm trạng hoang mang, đối mặt với nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi dành dụm cả chục năm mới mua được căn nhà nhỏ để có chỗ ở cho con cái đi học. Giờ nếu bị phá bỏ, chỉ có ra ngoài gầm cầu ở thôi", ông H.A.T (tỉnh An Giang) nói.

"Tôi là công nhân làm việc gần đây, vào trong này lập nghiệp vì ở quê khó khăn. Năm 2019, tôi dành dụm mua mảnh đất gần 100m2 với giá gần 800 triệu, đến giờ vẫn còn nợ hơn 300 triệu ở quê. Trước đây phải thuê trọ ở Dĩ An, khi mua được căn nhà nhỏ tôi mừng lắm. Nhưng giờ xảy ra chuyện như thế này, thật sự khổ cho tôi và hàng chục hộ dân ở đây. Tôi mong chính quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chúng tôi", ông D.V.A (tỉnh Ninh Bình) bày tỏ.

Theo người dân địa phương, hiện tại ông Hoàng vẫn đang sinh sống trong khu vực này.

Tại lối vào của những căn nhà này, bảng thông báo về vụ kiện do cơ quan chức năng lắp đặt đã bị hư hỏng theo thời gian.

Người dân tha thiết mong chính quyền xem xét thấu tình đạt lý, tạo điều kiện để công sức tích góp cả đời của những người lao động không rơi vào cảnh trắng tay.

Hiện tại, Công an TPHCM đã yêu cầu Công an phường Tân Khánh thống kê danh sách hộ dân đang sinh sống, ghi lời khai từng trường hợp ngay tại hiện trường để xử lý theo quy định. Việc điều tra nhằm xác định dấu hiệu tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và đảm bảo kỷ cương trong quản lý đất đai.

Vị trí 48 căn nhà trái phép trên đất rừng sản xuất ở phường Tân Khánh (TPHCM) trước đó là phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ (Ảnh: Google Maps).