"Thần đèn" di dời xong căn nhà bị xây nhầm ở TPHCM

Ngày 18/10, ghi nhận của phóng viên Dân trí, căn nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở phường Chánh Hiệp, TPHCM đã được một công ty dịch vụ di dời thành công, trả lại hiện trạng ban đầu cho chủ sớm hơn dự kiến.

Căn nhà xây dựng 1 trệt, 1 gác lửng với diện tích khoảng 100m2 đã được di dời sang lô đất ngay sát bên.

Người đàn ông trong đội "thần đèn" cho biết, phía công ty ký hợp đồng thời gian di dời là 45 ngày nhưng quá trình thực hiện không gặp bất kì khó khăn nào nên thời gian thực hiện xong sớm hơn dự kiến.

Căn nhà xây nhầm đã được di dời thành công và sẽ hoàn thành, bàn giao cho chủ nhà sớm hơn dự kiến (Ảnh: Phạm Diện).

Người đàn ông cho biết thêm, căn nhà sát bên cũng không bị ảnh hưởng trong quá trình di dời. Bởi trước khi thực hiện, công ty đã khảo sát kỹ lưỡng, bên cạnh đó, "thần đèn" đã tách rời 2 căn khi di dời.

Giá thực hiện di dời là 190 triệu đồng, không phát sinh thêm chi phí khác. Tuy nhiên, chủ nhà cần phải bỏ thêm khoảng 100 triệu đồng để gia cố lại.

"Công đoạn thực hiện lâu nhất trong quá trình di dời là tạo móng và đặt con lăn. Việc di dời căn nhà từ lô đất xây nhầm về đúng vị trí chỉ mất một ngày", người đàn ông chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị T. có mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích 71,4m2, từ năm 2024. Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà, phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình.

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi, đại diện hộ xây nhầm). Tuy nhiên, hàng xóm cho rằng đã xây đúng trên thửa đất của mình. Sau đó, chị T. phải nhờ đến bên thứ ba, hàng xóm mới nhận xây nhầm và tìm phương án giải quyết (từ tháng 6).

Chi phí thực hiện di dời 190 triệu đồng và không phát sinh thêm chi phí (Ảnh: Phạm Diện).

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại cho bà Hạnh miếng đất trên hoặc chị T. sẽ mua lại 2 lô đất sát bên của bà Hạnh và bù thêm tiền, do lô đất của bà Hạnh rộng hơn. Tuy nhiên, những phương án trên đều bất thành.

Phía bà Hạnh sau đó đã xin chị T. 3 tuần để di dời căn nhà xây nhầm. Sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. xuống kiểm tra đất, nhưng phía bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời.

Ngày 17/9, gia đình chị T. đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình.

Ngày 18/9, gia đình chị T. tiếp tục có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi lên UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm nhà.

Có 6 công nhân thực hiện việc di dời căn nhà xây nhầm (Ảnh: Phạm Diện).

Ngày 19/9, lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp có xuống làm việc với gia đình anh T. (người đang sống trong căn nhà xây nhầm) về vụ việc trên. Sau đó, UBND phường Chánh Hiệp gửi thư mời gia đình anh ngày 24/9 đến ủy ban phường để làm việc với lực lượng chức năng và gia đình chị T. để tìm hướng giải quyết, hòa giải giữa hai bên.

Phản hồi về vụ việc, ban đầu, anh T. cho biết không biết bà Hạnh là ai. Tuy nhiên, sau đó, anh đã thừa nhận bà Hạnh là người thân của gia đình.

Anh T. cho biết thêm, việc xây nhầm trên đất của chị T. là gia đình anh đã sai và sẵn sàng xử lý các phương án như hoán đổi hoặc mua, bán... Gia đình anh không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt, nhầm lẫn xuất phát từ việc hai lô đất rất giống nhau.

Chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM, đã tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên. Hai bên sau đó đã đạt được thỏa thuận. Phía ông T. sẽ thuê "thần đèn" thực hiện việc di dời căn nhà xây nhầm.