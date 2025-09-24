Chủ nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng: "Bất đắc dĩ sẽ thuê thần đèn để di dời"

Liên quan vụ xây nhầm nhà 2 tầng trên đất người khác ở phường Thiên Hương (Hải Phòng), tối 24/9, ông Đỗ Văn Hữu cho biết gia đình ông đang chờ kết quả kháng cáo tại tòa án.

“Trong trường hợp bất đắc dĩ, gia đình tôi sẽ thuê thần đèn dịch chuyển ngôi nhà về đúng vị trí lô đất của mình”, ông Hữu nói. Trước đó, ông đã tìm cách thương lượng để mua lại lô đất nhưng không thành.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương (Ảnh: UBND phường Thiên Hương).

Về lý do kháng cáo bản án buộc tháo dỡ công trình, ông Hữu từ chối trả lời. Trước đó, ngày 11/8, TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên ông Hữu và vợ phải tháo dỡ toàn bộ công trình để trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất bị xây nhầm, cho biết ngày 22/9, gia đình bà đã gửi đơn tố cáo ông Hữu chiếm đoạt quyền sử dụng đất tới nhiều cơ quan, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Theo hồ sơ, tháng 9/2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 60m2 đất tại tổ dân phố Kiền Bái 7, phường Thiên Hương. Hai tháng sau, họ phát hiện ông Hữu và vợ xây nhà trên thửa đất này.

UBND xã Kiền Bái cũ nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, buộc vợ chồng bà Loan phải khởi kiện. Sau bản án sơ thẩm, ông Hữu gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng.

Ngày 24/9, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xác minh vụ việc.