Hộ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM lên tiếng

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM, sáng 20/9, phóng viên Dân trí đã tìm đến khu đất nơi xảy ra tranh chấp, trao đổi với gia đình người xây nhầm nhà.

Theo anh T., người đàn ông đang sống tại căn nhà xây nhầm, chủ đất đứng tên trên sổ là em gái anh. Anh T. cho biết, thời điểm xây dựng, gia đình anh đã xin giấy phép xây dựng và đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan. Sau đó, gia đình anh bàn giao toàn bộ việc xây dựng cho chủ thầu.

Căn nhà nơi xảy ra việc xây nhầm trên đất người khác (Ảnh: Phạm Diện).

Khi xây dựng gần hoàn thiện, ngày 14/6, gia đình chị V.T.T. (SN 1992, chủ đất) có đến kiểm tra đất để xây nhà và cho rằng gia đình anh xây nhầm nhà trên đất của chị. Lúc này, gia đình anh T. phản hồi đã xây đúng và có xảy ra cự cãi.

Sau đó, gia đình anh dọn về đây ở và xác định đã xây nhầm nhà trên đất của gia đình chị T.. Người này cho biết, từ khi phát hiện vụ việc, gia đình anh chưa từng làm việc thêm với chị T. lần nào để có hướng giải quyết.

"Ngày 17/9, gia đình chị T. có xuống và yêu cầu gia đình tôi phải trả đất ngay lập tức, nhưng chỉ đứng ngoài cổng. Lúc này, vợ tôi có trao đổi với chị T. cho thêm thời gian để có hướng giải quyết bằng cách di dời căn nhà trên vì đây là chuyện xui rủi không ai muốn", anh T. nói.

Căn nhà xây nhầm và 2 lô góc của gia đình xây nhầm nằm sát nhau (Ảnh: Phạm Diện).

Người này cho biết thêm, chị T. trả lời trên báo chí là có trao đổi với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi), nhưng gia đình anh không quen biết người phụ nữ này. Anh T. cho rằng đó thể là môi giới hoặc công ty.

Ngày 19/9, lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp có xuống làm việc với gia đình anh T. về vụ việc trên. Sau đó, UBND phường Chánh Hiệp gửi thư mời gia đình anh ngày thứ 4 (24/9) đến ủy ban phường để làm việc với lực lượng chức năng và gia đình chị T. để tìm hướng giải quyết, hòa giải giữa hai bên.

Người đàn ông nhấn mạnh, gia đình anh muốn làm việc theo hướng tốt nhất chứ không phải đưa nhau ra toà. Người này khẳng định việc xây nhầm trên đất của chị T. là gia đình anh đã sai.

"Tôi sẵn sàng xử lý các phương án như hoán đổi hoặc mua, bán... Nếu chị T. có nhu cầu mua, gia đình tôi sẵn sàng ký bán ngay lập tức. Gia đình tôi người thật, việc thật chứ không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt. Sự thật chỉ là nhầm lẫn vì hai lô rất giống nhau", người này nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị T. có mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích 71,4m2, từ năm 2024. Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà, và phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình.

Chính quyền địa phương xuống làm việc với gia đình xây nhầm nhà trên đất người khác (Ảnh: Phạm Diện)

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi, đại diện hộ xây nhầm). Tuy nhiên, hàng xóm cho rằng đã xây đúng trên thửa đất của mình. Sau đó, chị T. phải nhờ đến bên thứ ba, hàng xóm mới nhận xây nhầm và tìm phương án giải quyết (từ tháng 6/2025).

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại cho bà Hạnh miếng đất trên hoặc chị T. sẽ mua lại 2 lô đất sát bên của bà Hạnh và bù thêm tiền, do lô đất của bà Hạnh rộng hơn. Tuy nhiên, những phương án trên đều bất thành.

Phía bà Hạnh sau đó đã xin chị T. 3 tuần để di dời căn nhà xây nhầm trên đất của chị T.. Sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. xuống kiểm tra đất, nhưng phía bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17/9, gia đình chị T. đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình chị.

Ngày 18/9, gia đình chị T. tiếp tục có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi lên UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm nhà.