Lâm Đồng yêu cầu xử lý tài xế xe biển xanh vi phạm giao thông

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh chấn chỉnh, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp ô tô công vụ (mang biển số xanh) thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước. Một số tuyến giao thông trong tỉnh xảy ra tình trạng đơn vị thi công chậm tiến độ, hạ tầng không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông; xử lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng… Các sở, ban, ngành, chính quyền cấp xã, đặc khu có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đặc biệt xử lý tài xế điều khiển xe biển xanh vi phạm luật giao thông, sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền cấp xã và đặc khu quy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong trường hợp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, vượt sai quy định…

Nghiêm cấm các cơ quan, ban, ngành lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, đối với các loại xe không thuộc quy định; nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương can thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát giao thông ở khu vực thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Xây dựng được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông trên địa bàn, khắc phục các bất cập; chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công công trình, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lực lượng, phương tiện, tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.