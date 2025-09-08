Điều tra vụ bé trai 2 tuổi bị cha bạo hành ở Lâm Đồng

Ngày 8/9, Công an xã Di Linh (Lâm Đồng) vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông đánh đập con trai 2 tuổi của mình.

Chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video ghi cảnh bé trai 2 tuổi nằm trên nền đất, bị người đàn ông được cho là cha của bé đá mạnh vào người.

Người cha chửi bới, dùng chân đá vào người con trai 2 tuổi (Ảnh: Minh Hậu).

Mặc cho bé la khóc, người đàn ông tiếp tục chửi bới, dùng tay túm áo và nhấc bổng bé lên cao, dọa ném xuống đất.

Sau khi nắm thông tin, công an đã làm việc với những người liên quan. Qua xác minh, người hành hung bé trai là cha đẻ. Vụ việc được xác định xảy ra ở một hộ gia đình tại xã Di Linh.

Hiện, bé đã ổn định sức khỏe và được cơ quan chức năng giao cho một người thân chăm sóc.