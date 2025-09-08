Người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng 4 bệnh viện ở Lâm Đồng

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an phường Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong ở khuôn viên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Tuấn Duy).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, người đàn ông (chưa rõ lai lịch) di chuyển đến khu vực lan can tầng 4 Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (phường Bình Thuận) rồi rơi xuống nền đất. Phát hiện vụ việc, những người có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.