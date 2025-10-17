Miền Trung sắp có mưa lớn diện rộng, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 18 đến ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 18 và ngày 19/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ đêm 19/10 đến ngày 27/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ 20 đến 22/10, miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Dự báo từ ngày 23 đến 26/10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lũ gây ngập sâu tại cửa ngõ phía bắc TP Đồng Hới, Quảng Bình cũ năm 2024 (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự báo thời tiết ngày 18/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.